Airbnb desplaza a la población local en Q.Roo

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL.- La población está emigrando a localidades cercanas para rentar sus viviendas a través de la

plataforma Airbnb, situación que preocupa a las autoridades estatales, quienes alistan una Ley de Ordenamiento para regular estas actividades.

Marisol Vanegas Pérez, Secretaria de Turismo en Quintana Roo, explicó que este fenómeno se ha denominado “gentrificación”, que se da cuando la población se va de sus lugares habituales para ponerlos en renta a través de plataformas digitales; esta nueva ley, que se analiza desde hace cuatro meses, prevé polígonos de actuación para quienes utilizan este sistema de oferta de alojamientos temporales.

Esta situación se genera en todo el Estado, incluso en la zona sur como los casos de Chetumal, Bacalar y Mahahual, la población local renta sus espacios propios a través del “Internet”, desplazando los servicios de hoteles formales.

“Estamos muy preocupados con el tema de Airbnb, estamos haciendo el proceso de regulación, un grupo de siete abogados nuestros, de esa empresa, de la asociación de hoteles, para poder establecer una ley que defina polígonos de actuación, hay lugares donde no podemos tener oferta porque son zonas inseguras, no hay agua, ni transporte”.

Vanegas Pérez, comentó que la base de datos de esa plataforma fue adquirida por el Gobierno del Estado para poder desarrollar los estudios por la Universidad del Caribe; los resultados arrojaron en dónde sí y en dónde no es competencia la plataforma Airbnb.

“Muchas propiedades se están transformando en Airbnb, Bacalar no es la excepción, terminan por expulsar a la población de la zona porque no puede pagar esos valores nuevos que adquieren, cada vez hay menos, gente local que vivía allí ya no vive, y eso no le conviene a las comunidades porque la comunidad es la que hace al destino”.

El segundo punto polígono es definir el número de días que puede operar la propiedad como anfitrión, si es para completar la economía familiar o es un negocio; el tercero es determinar trabajos de prevención y protección, así como los permisos municipales que merezca.

Una tarifa de habitación de hotel varía, en el caso del sur es entre 500 pesos y mil pesos, sin embargo la renta promedio de un cuarto de vivienda es de 400 pesos en promedio; una vivienda con dos cuartos, sala, comedor, cocina y baño, se oferta entre 800 pesos y mil 200 al día, por ejemplo.