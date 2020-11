Cancún: Renuncia Isaac Janix al Ayuntamiento tras represión policíaca

Cancún.- Tras la represión policíaca que se registró la noche del lunes 9 de noviembre durante una manifestación a las puertas del Palacio Municipal Isaac Janix presentó su renuncia a la secretaría general del Ayuntamiento de Benito Juárez por presuntas diferencias en el actuar de la Policía Municipal.

En conferencia de prensa esta mañana aseguró que como secretario general no se le permitió tener ninguna injerencia en la seguridad pública toda vez que dependía del Mando Único.

El funcionario culpó directamente al secretario de seguridad estatal Alberto Capella Ibarra y aseguró que se trata de una línea de mando de la que no puede quedar ajeno.

“Cuando entre al Mando Único la Secretaría General del Ayuntamiento se limita a trabajar con sus 13 direcciones, nosotros como secretario general del Ayuntamiento en ningún momento tuvimos injerencia ni en estrategias, ni en opiniones, ni si quiera en participación en alguna situación”, dijo al ser cuestionado sobre la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno en temas de seguridad.

“Aunque no se preveía que irían (las personas que se manifestaba) al Palacio Municipal, nosotros debimos estar preparados para eso y no llegar disparando y no llegar golpeando a los ciudadanos y es la razón por la cual yo n o voy a ser un ornato en esa posición y si no voy a poder contribuir para que las políticas públicas y las decisiones se tomen pues prefiero no estar ahí”, indicó.

Presentó su carta de renuncia el lunes por la noche

El ex funcionario municipal compartió en sus redes sociales la carta, con fecha 9 de noviembre de 2020, en la que anunciaba su renuncia al cargo, que asumió hace cinco meses.

“Como miles de Quintanarroenses, me siento profundamente indignado por la represión policíaca que tuvo lugar el día de hoy en el contexto de una manifestación de mujeres que demandan legítimamente justicia contra todos y cada uno de los feminicidios que están ocurriendo en nuestro Municipio”, explica en el documento.

“El Mando Único debe ser revisado por el Cabildo; se debe analizar su efectividad, y funcionalidad operativo, porque hoy pareciera que esta institución opera en contra de la sociedad y no a favor de ella”, continuó.

Acusó que además no hubo elementos del Ministerio Público en la manifestación para tomar nota sobre los hechos que ocurrieron.

“Mientras manifestantes y reporteros eran asediados por las fuerzas que tienen la responsabilidad de protegerlos, no existió presencia alguna de la Fiscalía, no hubo un solo perito ministerio registrando los hechos”.

(Con información de Alejandro Castro)