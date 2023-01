Reparación de semáforos en Cancún costaría 80 millones de pesos

Autoridades de Cancún prevén destinar alrededor de 80 millones de pesos para reparar los semáforos dañados que hay en la demarcación.

De acuerdo con la alcaldesa de Benito Juárez, la mayoría de estos aparatos no sirven, pues son dañados por choques de automovilistas, los cuales, en la mayoría de los casos carecen de seguro para pagar la reparación.

Este proyecto forma parte de un paquete de obras de infraestructura para el municipio que será presentado a mediados de enero para llevarse a cabo durante este año.

Además, la presidenta municipal agregó que en varias arterias viales se encuentran semáforos descompuestos, aunque la más común es que muchos son afectados por accidentes viales y no se termina de pagar la compostura de dichos controladores para garantizar la fluidez vial.

“Cuando los automovilistas no tienen seguro, es muy complicado, porque (los automóviles) se van al corralón y hay un proceso por medio de la Fiscalía y si no pueden salir los coches es porque no pagan el seguro o el semáforo, porque cuestan mucho”.