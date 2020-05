Así será el arribo de 68 connacionales del crucero Disney Fantasy a Cozumel

Cozumel.- Estrictas medidas de seguridad y el cumplimiento de los protocolos de sanidad internacional, que se apegan a los acuerdos para la cooperación internacional con fines de repatriación de mexicanos y la formación de puentes humanitarios, se seguirán para el arribo de 68 personas de origen mexicano que durante el último mes han estado a bordo de la embarcación en alta mar.

La repatriación será el próximo jueves 14 de mayo y este grupo de connacionales llegará a bordo de la embarcación Disney Fantasy, que atracará en Punta Langosta, en Cozumel, informa un comunicado de prensa de la Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA).

La embarcación no transporta turistas, y las personas que descenderán son trabajadores de la empresa naviera que forman parte de la tripulación y quienes en estos momentos regresarán al país.

El contexto de esta operación forma parte de los esfuerzos de distintas agencias de los tres niveles del gobierno mexicano que han formado lazos de cooperación con fines humanitarios, toda vez que aún existen mexicanos que tras el cierre de puertos y aeropuertos por la epidemia de COVID-19 no han podido regresar al país.

La titular de SESA, Alejandra Aguirre Crespo informó que la embarcación no transporta turistas y la gente que desembarcará no tendrá interacción con habitantes locales. También señaló que todas las personas a bordo han permanecido aisladas y no han presentado síntomas de la enfermedad durante los últimos 14 días.

Un total de 68 mexicanos regresarán al país vía Cozumel como parte de las acciones de repatriación de personas que se quedaron fuera de México durante esta epidemia. Descenderán del crucero Disney Fantasy el jueves 14 de mayo bajo estrictas medidas de seguridad en salud. — Alejandra Aguirre (@AleAguirreC_) May 12, 2020

Así será su traslado a sus lugares de origen dentro de México

A su llegada a puerto se realizarán los protocolos de sanidad internacional para verificar que toda persona abordo se encuentre sana, de igual manera que todas las medidas y recomendaciones para la mitigación y prevención se sigan a bordo.

Una vez realizada la verificación de las medidas sanitarias y en caso de no encontrar riesgos a la salud pública, se permitirá el desembarque paulatino de connacionales y una vez en tierra se subirán a otra embarcación en la cual serán trasportados a Playa del Carmen para su posterior traslado al aeropuerto de Cancún, desde donde tomarán un vuelo hacia su destino final.

Las autoridades de migración y aduana realizarán la verificación de documentos y equipaje, siguiendo las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de salud.

No vienen turistas a bordo, todos los connacionales son tripulantes. No habrá interacción en ningún momento con la comunidad. El aeropuerto de Cancún ya ha sido notificado del operativo.

Todas las autoridades municipales colaborarán con el proceso en el ámbito de su competencia, a fin de asegurar un traslado seguro que permita garantizar las medidas de sana distancia y que facilite la llegada de todos los connacionales hasta su destino.