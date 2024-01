Reportan 11 mil predios registrados en Airbnb de Cancún; buscan realizar padrón

El gobierno municipal de Benito Juárez ha registrado alrededor de 11 mil predios utilizados para renta vacacional, a través de plataformas por internet, tipo Airbnb.

Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, comentó que el objetivo de realizar formar un padrón con estas propiedades que brindan alojamiento, es mantener vigilancia sobre estas unidades que prestan el servicio, así como recaudar al menos 100 millones de pesos por concepto de derecho de saneamiento ambiental.

Reconoció que “seguramente hay resistencia, debido a que no hay algún tipo de orden, pero tiene que haber orden”, por lo que advirtió que el gobierno municipal cuenta con un sistema de vigilancia de este tipo de predios que ofrecen el servicio de alojamiento.

“Ya contamos con un sistema donde podremos estar vigilando perfectamente; ahora sí que ya no nos van a poder mentir si hay una renta vacacional o no. Nosotros tenemos ya este sistema donde podemos detectar cuáles son todos los predios que están anunciados en diferentes plataformas digitales, porque no solamente Airbnb sino también hay otras plataformas digitales, entonces todos estos que se vayan anunciando, que tienen este un número de host, que tienen tantos cuartos se rentan y demás, ya los podemos vigilar”.