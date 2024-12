Reportan baja participación de abogados en elecciones del PJF

La Barra de Abogados de la Riviera Maya calificó de baja la respuesta de participación de licenciados en Derecho para la elección de miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Quintana Roo.

Leopoldo Cruz Navarro, presidente de la asociación civil, sostuvo que es una muestra de que la mayoría de los profesionistas de las Ciencias Jurídicas no quedaron convencidos con la reforma judicial.