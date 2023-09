Reportan desaparición de padre con su bebé y 3 parientes más en Isla Mujeres

América García Méndez, madre de un menor de nueve meses de edad, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) los videos del C5 para continuar la investigación por la desaparición de su esposo con su hijo de 9 meses de edad, así como de tres de los sobrinos de su pareja, quienes fueron vistos por última vez en Rancho Viejo, zona continental de isla Mujeres.

Narró que el domingo pasado tuvo una pelea con Carlos Humberto Rodríguez, quien es su esposo y estaba en estado de ebriedad, por lo que se llevó al bebé y está en compañía de sus sobrinos, de los cuales dos son menores de edad, pues dos tienen 15 y 17 y años de edad y una más tiene 18 años.

"No estaba separada de mi esposo. Tuvimos una discusión y él me arrebató a mi hijo; andan los cinco juntos. Me costó mucho para que me levantaran la alerta Amber de mi niño, como es el papá no me la pueden levantar rápido y apenas el miércoles fue omitida la alerta. Ahora, vine porque necesitamos las cámaras del C5 para corroborar que salieron de Cancún o siguen y no me las quieren dar".