Estos son los requisitos para solicitar tu cartilla militar

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Al menos 50 cartillas liberadas están a la espera de ser recogidas por parte de jóvenes que realizaron el trámite con las autoridades militares; ante esta situación, desde este sábado miembros del Ejército Mexicano iniciaron un programa de entrega en el palacio municipal.

“En este enero nos toca recibir documentación de muchachos que acaban de cumplir los 18 años".

De acuerdo con un oficial de infantería, desde esta fecha y en cada sábado, por tiempo indefinido, se estarán presentando en las instalaciones con la intención de que los jóvenes también entreguen la documentación para tramitar la cartilla.

“En este enero nos toca recibir documentación de muchachos que acaban de cumplir los 18 años, quienes son clase 1999 y también que son de años anteriores, es decir, los remisos (…) por el momento no se está haciendo el servicio, sólo se les está recogiendo el documento y entregando la precartilla y ya en un año regresan a recoger el documento firmado por el general secretario de la Defensa Nacional”, dijo la fuente, quien por protocolo no dio a conocer su nombre.

Invitó a los jóvenes que en años anteriores realizaron el trámite a recoger el documento los sábados, desde las 8 y hasta las 13 horas.

Los requisitos

Para los jóvenes que buscan tener este papel, los requisitos son: acta de nacimiento, comprobante de domicilio, comprobante de grado máximo de estudios y cinco fotografías recientes.

De acuerdo con aspirantes a ser conscriptos, la cartilla lo tramitan para poder acreditar en algún empleo que cumplieron con esta obligación.

“Pues tengo entendido que ya no lo están pidiendo como requisito, al menos que entres a trabajar en alguna empresa de seguridad o en la misma policía, pero por si las dudas vine a buscarlo, no pierdo nada y el trámite es gratuito, además que no estamos realizando servicio por el momento”, comentó Ricardo Bautista, ciudadano.

Los miembros del ejército que realizan esta actividad, forman parte del 64 Batallón de Infantería, con sede en Cancún.