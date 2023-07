Rescates de perros en Cancún: 50% proviene de casas abandonadas

Hasta la mitad de los rescates de perros en Cancún se dan en los espacios de casa habitación, y según rescatistas de animales, esta situación es por la indiferencia de los dueños hacia sus mascotas.

Leslie Paola Robles Camacho, directora de la fundación Dejando Huellas por Cancún, señaló que de un promedio de 35 rescates hechos cada semana, alrededor de la mitad son en casas, debido a que los perros son abandonados en los techos bajo el sol o amarrados en los patios a la intemperie.

Cabe señalar que antes de cada reporte, un perro puede sufrir abandono en su casa en condiciones de maltrato durante meses, un año o incluso más.

La entrevistada detalló que cuando se recibe un reporte, se va al lugar y se hace contacto primero con el dueño de la mascota para pedirle que la entreguen o que ayuden a darle una mejor vida.

De cada 10 casos, en siete los dueños permiten que se lleven a los animales.