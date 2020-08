Respaldan decisión de Tigrillos de Chetumal de descansar una temporada

Aficionados y promotores del fútbol en la capital del estado respaldaron la decisión de la directiva de los Tigrillos de Chetumal, de desistir de su participación de la temporada 2020-2021 de la Tercera División.

Erick Ariel Heredia, reconocido promotor y entrenador de Fútbol en Chetumal, dijo que el hecho de tomar una pausa de un año es lo más adecuado para el conjunto chetumaleño, pues, tomando en cuenta la situación actual, no hay un panorama positivo para la temporada venidera.

“Es una medida correcta tomando en cuenta la actualidad. No se puede poner en riesgo la salud del equipo, además, para empezar, no debería haber temporada en la Tercera División con estas condiciones, no hay ninguna necesidad de arriesgarse”, señaló.

Heredia, quien ha sido parte fundamental de la historia del fútbol profesional en la capital del estado y ha dirigido a varios equipos en el balompié de paga, añadió que en el menor de los circuitos las cosas son más delicadas en cuestión del manejo de los grupos, por lo que, existe una mayor complicación para evitar que los jugadores se puedan contagiar del Covid-19.

“Es muy complicado porque en esta categoría no los tienen aislados y esto puede empeorar con los viajes o entrenamientos”.

En cuanto al asunto económico, que es el segundo motivo por el que se tomó esta decisión, el entrenador dijo que la crisis financiera por el coronavirus ha afectado a todos los sectores.

“Si el equipo depende completamente del recurso del estado y actualmente el dinero está destinado a combatir la pandemia es lógico que se tomen estas medidas, las cuales son lógicas y comprensibles”.

Por su parte, Joan Chuc, representante de la Marea Brava, porra deportiva de la capital del estado, también consideró como adecuada y correcta la decisión de tomar una pausa durante un año, esperando que para la siguiente temporada los Tigrillos regresen fortalecidos.

Cabe señalar que, la temporada 2020-2021 de la Tercera División se ha programado para iniciar el último fin de semana de septiembre, aunque dadas las condiciones de la pandemia y el alto número de casos a lo largo del país, esto pudiera no ocurrir y atrasarse el inicio del torneo.