Respetar las leyes para el bienestar del país

La presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la señora Laura Angélica Rojas, se dice que hizo una declaración en la que marca claramente y como presidente de la Cámara de Diputados, que la función de la cámara es totalmente independiente a las órdenes del presidente, por lo que pidió se respete la autonomía, ya que la injerencia no es aceptable.

El Instituto Federal Electoral si tiene los pantalones y las faldas bien puestas deben de actuar para prohibir este tipo de artimañas, ya que cada vez está más que demostrado que el peor enemigo de este señor son sus propias declaraciones y contradicciones.

Abrir las economías aumenta el número de contagios

La llamada de alarma que hicieron los expertos en salud advirtió sobre el riesgo que se estaba corriendo al abrir la economía, como por ejemplo en Estados Unidos, donde podría tener una reacción fatal ya que la realidad es que ha habido un aumento de más de 42% de infectados.

El balance provisional de fallecidos es de 110.932, ha superado ya la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia.

Así vemos como el señor Trump, el presidente de Brasil, el de Cuba, el de Venezuela y el de Nicaragua han caído en un viaje de EGO lleno de inconciencias, de falacias ya que queda claro que a todas luces de lo que rige su capacidad de reflexión se basa en la teoría hitleriana de que si se repite una mentira mil veces se convierte en realidad

Actuar con información veraz ayudará a evitar contagios

La Organización Mundial de Salud hace un llamado a los líderes de Latinoamérica para no caer en declaraciones incoherentes, como las que hizo el “disque” presidente de los mexicanos, al comentar “vencer nuestros miedos para salir a la calle”.

Es de tomar en cuenta que entre más gente sale a las calles más son las posibilidades de contagiarse de algún nefasto virus, como en el caso de los hijos de algunos secretarios, por ejemplo del hijo del señor Bartlett, porque por sus malas acciones ahora la FGR investiga 18 contratos del actual gobierno con su hijo, ante la posibilidad de que varios de esos contratos fueron otorgados e manera irregular por un monto que supera los 268 millones de pesos, es por ello que debemos evitar que se sigan produciendo “camaladas” de más millonarios que solo están destruyendo a los mexicanos.

En este momento la Organización Mundial de Salud tiene cien por ciento de razón al identificar todas las declaraciones incoherentes que emanan de esta bola de descerebrados, por su nivel de resentimiento, por los ridículos curriculums que tienen y que no se puede creer que con este bajo nivel de estudios académicos, cientos de “diputados” hayan sido nombrados para estar en una cámara, cómo es posible que alguien que no acabó ni siquiera una primaria sea ahora un diputado.

Las malas acciones se realizan por no utilizar bien el cerebro

Esto es realmente increíble, el consciente, el subconsciente y el inconsciente son tres modalidades en las que puede actuar el cerebro, cuyas otras características son que “es el mayor órgano del sistema nervioso central y forma parte del centro de control de todo el cuerpo, así como también es responsable del pensamiento, la memoria, las emociones, el habla y el lenguaje”, pero claramente se ve que la inconciencia es la que rige en el cerebro de este señor nefasto el cual resulta ser más peligroso que el coronavirus, que podría denominarse “el virus presidencial”, el cual ha contaminado a muchos a base de miles de mentiras, con una exposición permanente de sus incoherencias y al está mal gastando millones y millones de pesos en una campaña simulada por estar actuando como si estuviera en pre campaña política.

Esto ha desatado una reacción en la población porque más del 60% piensa que está demostrando que no necesitamos a un “burro” como representante ya que no hace más que delinquir.

Estamos verdaderamente decepcionados de que se hayan aprovechado del sistema democrático para querer destruir una república como México.

Morena audita a Yeidckol Polevnsky por transacciones millonarias

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena inició un proceso de auditoría para revisar la erogación de 619 millones 305,000 pesos realizada en la dirigencia anterior. En otras palabras, se solicitó revisar la administración de Polevnsky Gurwitz respecto al gasto aplicado en la compra de bienes inmuebles y otro tipo de obras.

De acuerdo con un diario, la dirección del partido recibió una serie de documentos que indican parcialmente algunas transacciones realizadas durante la presidencia de Polevnsky, quien se ha negado a comparecer ante el CEN de Morena.

La misma auditoría indica que la denominada Casa de la Transición ubicada en Chihuahua 216, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, no se ha terminado de pagar a pesar de tener un costo menor, pues el inmueble se valoró con un precio de 42 millones de pesos.

La Casa de la Transición le pertenecía a Manuel Bartlett Díaz, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En esa misma condición se encuentra otro inmueble del partido en la calle de Hamburgo, de la colonia Juárez, de la misma alcaldía, pero por un costo de 215 millones de pesos.

Con esto queda perfectamente claro como la presidenta del partido M, la señora Polevnsky, se ha despachado a sus anchas en gastos millonarios, lo que sigue demostrando más y más de lo mismo.

Lo mismo está ocurriendo en todos los estados donde diferentes “dizque personalidades” se están aprovechando de sus funciones imperialistas y se han dedicado a robar, como por ejemplo en los centros DIF, (Desarrollo Integral de la Familia), ahí es donde deberían de investigar todos los gobiernos de los diferentes estados las millonarias cantidades de las que están abusando estos delincuentes.

Presentan denuncia contra el secretario particular de la jefa de gobierno

La dirigente del PRD Ciudad de México, Brenda Villena Guillén, denunció ante la Contraloría General capitalina a Carlos Alberto Ulloa Pérez, secretario particular de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por el presunto desvío de recursos públicos, abuso de funciones y peculado.

Asimismo, solicitó la suspensión e inhabilitación del cargo público del funcionario, además de prisión preventiva oficiosa por haber incurrido en actos que afectan a la sociedad y a la administración pública, informó el PRD CDMX en un comunicado.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer un video en donde el secretario particular de la Jefa de Gobierno, en funciones de servidor público, supuestamente entregó despensas en la zona del Ajusco, alcaldía Tlalpan, presuntamente mencionando que eran de parte de Claudia Sheinbaum. En la denuncia, la dirigente perredista señaló que no sólo es deshonesto y vergonzoso lucrar con la necesidad de los habitantes de la ciudad durante la pandemia, también se trata, dijo, de faltas administrativas graves dado que las cometió en su calidad de servidor público.

La denunciante recordó que una de las promesas de Sheinbaum Pardo en su campaña fue que al llegar a la administración pública de la ciudad desaparecería la entrega de despensas para erradicar el clientelismo político. “Que rápido olvidó sus promesas y decidió beneficiar únicamente a la alcaldía en la cual fue delegada, dejando ver que quiere posicionar a gente cercana a ella en dicha alcaldía”, añadió la perredista.

Ahora estamos viendo como el secretario de la señora Sheinbaum, regenta de la ciudad de México, también se ha dedicado a hacer su agosto con una cantidad enorme de actividades y comisiones con las cuales se demuestra que la semilla de la corrupción está sembrada, sigue creciendo y se llama “el partido M”, el partido de la desesperanza y del abuso que dice amar realmente a los pobres, algo creíble, ya que con sus acciones y decisiones ha ido aumentado en más de 15 millones la cifra de pobres a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Tenemos que velar para que los partidos de oposición se organicen y actúen al unísono para que a través del voto se puedan controlar la cámara de diputados y la de senadores, iniciando auditorias para aclarar en donde han caído todos los desvíos, “robos”, de la actual administración.

México siempre ha sido y siempre será un país que brille porque la mayoría de los ciudadanos aman la libertad, la vida, el estado de derecho y el respeto que las garantías individuales que brinda la constitución y que emanaron después de dos revoluciones y que son el único documento que nos da cierta equidad en la aplicación de las leyes para tener cierta igualdad entre todos los mexicanos.

Se prevé la caída de la economía mexicana en un 10.5% en 2020: JP Morgan

El banco de inversión JP Morgan degradó una vez más sus expectativas para la economía mexicana y estima que el Producto Interno Bruto (PIB) sufrirá una contracción de 10.5% este año, desde un pronóstico previo de -8.6%.

Lo anterior luego de que la producción industrial se desplomó 29.6% anual en abril, mientras que a tasa mensual sufrió un descenso de 25.1%, de acuerdo con datos de Inegi.

El Banco JP Morgan acaba de reafirmar que el Producto Interno Bruto caerá a más del 10% en negativo este año.

Se han cerrado empresas y el nivel de exportación está colapsado, esto es lo que ha creado la peor situación en la historia de este hermoso país el cual está en todo su derecho de exigir la renuncia y el desafuero de estos narcisistas.

México está catalogado como el pobre país más pobre

Lamentablemente nuestra hermosa República Mexicana sólo está reflejado ante el mundo que es uno de los más pobres al no tener buenos gobernantes, buenas acciones, una sana economía, una seguridad confiable, etcétera, etcétera, todo por contar con un “nuevo” partido el cual está lleno de caníbales que solo se quieren comerse todo lo que tiene México y dejarlo como uno de los países más pobre en todos los sentidos.

La misión de la organización anti AMLO debe de consolidarse para que se lleve a cabo el desafuero (acción, generalmente violenta, cometida por una persona en contra de la ley, de la justicia, de la razón o de la consideración hacia los demás), de estos hombres sin patria y sin respeto a la constitución y a la libertad para así con medidas correctivas se inicie tan pronto sea factible el rescate de nuestra querida República Mexicana.

Porque la verdad nos hará libres, por ello debe existir la verdad y la honestidad para que no sigan enloqueciendo el criterio de nuestros compatriotas.

¡Viva México! ¡Viva México! y ¡Vivan! los hombres de buena voluntad.

El 7 de junio, uno de los días más violentos en México

El pasado domingo 7 de junio fue uno de los más violentos del año, al registrar 117 homicidios violentos en todo el país.

Según el informe, durante ese día se registró tanto en Chihuahua como en el Estado de México 11 delitos de este tipo, en Guanajuato 10, mientras que en Baja California, Michoacán y Tabasco fueron 9 homicidios por cada estado.

En lo que va de junio, se han cometido en todo el país 565 asesinatos intencionales, un promedio de 80.7 diarios.

La pandemia del Covid-19 no detiene la violencia en México, en marzo y abril de este año, los dos primeros meses de la emergencia sanitaria, fueron asesinadas 6 mil 98 personas. En 18 de los 32 estados los asesinatos repuntaron con todo y el confinamiento.

Guanajuato es la entidad con más asesinatos, pero hay 30 ciudades en todo el país que por sí solas concentran 1 de cada 3 de los homicidios y feminicidios registrados durante la emergencia de salud.

No es entendible como Estados Unidos no ha tomado cartas en el asunto para detener, con infracciones hacia México, la asociación delictuosa que hay entre el gobierno y los cárteles, ya que el 7 de junio, “el día de la libertad de prensa”, fue el día que más asesinatos ha habido.

Muchos de los feminicidios, secuestros, violaciones y desapariciones “se dice” son acciones llevadas a cabo por cárteles morenistas, y la asociación con éstos envenenadores públicos lo demuestra un saludo a la madre de “El Chapo”, esto es una grave realidad de que los narcisistas psicópatas siguen manipulado a un 40% de incautos que seguramente se benefician y aplauden a esta bola de mentirosos.

La Cconstitución nos permite hacer del conocimiento público todas las infamias que continúan cometiéndose a todo lo largo y lo ancho de la República Mexicana ya que se prometió que se iba a controlar la delincuencia, las desapariciones, los secuestros y los asesinatos contra hombres y mujeres a través de “una supuesta guardia civil”, de la cual hasta ahora no se ha visto la acción positiva por parte de ésta pero si ha quedado plenamente demostrada la asociación delictuosa que existe entre el equipo y los bendecidos del actual presidente.

Juez otorga suspensión a empresario acusado de violar a su nieta

Un empresario logró volver a su casa tras conseguir una suspensión que le concedió un juez federal, aun cuando está acusado de haber violado a su nieta durante cinco años, ya que su defensa alegó que es una persona mayor que padece de varias enfermedades. Este caso ha causado indignación ya que la víctima sufrió el abuso desde los 5 hasta los 11 años de edad y bajo amenazas de muerte.

Esto no puede ser aceptado, el culpable es culpable y tiene que pagar con cárcel, no debe de gozar de privilegios como es el hecho de regresar a casa, de no cumplirse las leyes se deberá someterse también a juicio a los responsables de ellas ya que esto no puede ser admisible ya que se trata de un delito grave.

La ley tiene que cumplirse principalmente cuando está demostrado que está persona es verdaderamente culpable. No se pueden pisotear las leyes, eso es anticonstitucional y se castiga con la misma ley.

Datos interesantes que debemos conocer

Carta dirigida al vocero de AMLO, Jesús Ramírez. (¿Qué esperabas?)

Prólogo. Sra. Sheinbaum: Como usted sabe, el 29 de mayo del año pasado, asesinaron a mi colaboradora Ely Gutiérrez en un microbús enfrente del Hospital de La Raza dejando a una niña huérfana. Cada semana, le recordaba a través de mis Cartas Semanales durante 6 meses que sus “autoridades” no habían hecho nada para encontrar a los asesinos. 6 meses después, siguen sin encontrarlos. Independientemente que han pasado muchas cosas en esta ciudad. Por ejemplo: sigue defendiendo a los porros y no a las víctimas, castigan a los policías permitiendo que estos anarquistas los maltraten sin que ellos se puedan defender, no protegen a la ciudadanía y no les importa en lo más mínimo la seguridad ni las pertenencias de los habitantes en esta ciudad. Sra. Sheinbaum: Le recordaré las palabras que le dije hace un año en mi Carta Semanal: Es usted la Jefa de Gobierno más inepta, mediocre y mentirosa que ha gobernado esta ciudad. Y como no tiene dignidad… jamás va a renunciar. ¡Qué lástima!

Estimado Jesús: Antier me llevé la gran sorpresa al escuchar que se había creado una especie de compló contra ustedes. Leí que dentro de este “compló” estaban involucrados desde el Consejo Coordinador Empresarial hasta muy distinguidos colegas, pasando por algunos distinguidos medios. Entre esos medios, El Universal.

Chucho querido: ¡No mamen! ¿Por qué inventaron ese compló? ¿Para qué siguen echándole leña al fuego?

¿Por qué siguen dividiendo al país con estos cuentos y mejor no se dedican a curar a la población con el terrible Covid-19? Además, ¿por qué no corren al hablador, inepto, mentiroso y enemigo del sector privado López-Gatell en lugar de inventar estas fantasías animadas?

Estimado Jesús: Te explico, tu jefe no ha sido un buen presidente. Esta es la razón del porqué en 18 meses su aprobación ha bajado 34%.

Tú como yo sabemos que tu jefe lleva el mismo promedio de aprobación que los últimos 3 presidentes durante sus primeros 18 meses. O sea, que tu jefe sea Superman, tampoco lo creo.

Sigamos con la numerología: El 50% de la población lo ama y lo idolatra. El otro 50% de la población, lo odia.

Y me imagino que sabes por qué ¿verdad? Porqué tu jefe no sabe sumar. Tu jefe sabe restar. Tu jefe no sabe multiplicar. Tu jefe sabe dividir.

¿Ves, querido Jesús, por qué no es necesario inventar un compló? Porque esa división se creó desde el primer día de su gobierno.

Entonces, yo te pregunto: ¿qué harías si fueras del 50% que lo odia? Muy fácil… ¿Verdad que intentar —sin compló— darles en la madre en el 2021? Es así de fácil. Si la oposición lo va a lograr, no lo sé.

Pero que lo van a intentar… lo van a intentar. Es obvio, ¿verdad?

¿Verdad que no era necesario crear un fake news para que sus huestes lo sigan adorando?

Cambiando de tema: Ante la próxima avalancha que se nos viene como el desempleo, la recesión, los cierres de las pequeñas y medianas empresas, el crecimiento de la inseguridad, el decrecimiento a fin de año de menos 10% del PIB y la ineptitud del gabinete de tu jefe, la suerte que tienen.

¡Qué bárbaro! ¡Desde junio ya tienen a quién echarle la culpa de su fracaso este fin de año! Nada más y nada menos que... ¡¡¡al Covid!!!

Ahora sí entiendo por qué esta pandemia les cayó como anillo al dedo.

Dime Chucho: ¿A eso se llama suerte? ¿Sí o no? Nada más, habrá que ver a fin de año, si sus electores se la creen. Te saludo fraternalmente.

P.D.

Si ofendí a un lector con mi Carta Semanal de la semana pasada, le ofrezco una disculpa. Jamás fue ni será mi intención ofender.

eluniversal@alazraki.com.mx

