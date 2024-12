Restauranteros piden detener a los ambulantes en Chetumal

Restauranteros del sur de Quintana Roo solicitaron a legisladores y autoridades municipales detener la venta ambulante de alimentos y ser más propositivos, para que el empresariado restaurantero no compita en desventaja ante este creciente sector.

Esteban Mera Villanueva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Chetumal-Bacalar, señaló que la venta ambulante de alimentos se ha incrementado en la capital del estado y en las zonas turísticas, por lo que es necesario que se trabaje en este sentido.

Consideró que la reciente extensión autorizada por los legisladores del Congreso de Quintana Roo para que las autoridades municipales puedan clausurar a los negocios que no cuenten con sus documentos, en la práctica ya se realizaba, por lo que no le ve mucha utilidad y será más conveniente que los legisladores tengan acercamiento con los ciudadanos y empresarios antes de emitir leyes, reglamentos o facultades que finalmente afectan al sector empresarial:

“Desafortunadamente, en ningún momento nos han consultado sobre éste y otros temas. Estamos en la mejor disposición para platicar con ellos y por supuesto, nos gustaría más apertura de su parte”.

Enfatizó que las facultades a las autoridades municipales son correctas en la medida en que las apliquen a los puestos de comida que han aumentado, el comercio informal de alimentos no paga impuestos, no paga seguro social a sus empleados, no paga predial y, en algunos casos, operan en condiciones insalubres:

“Sería conveniente que se enfoquen en ellos, en lugar de que lo hagan únicamente con los negocios debidamente establecidos. Lo que nos llama la atención es que para abrir un negocio formal se lleve un largo proceso mientras que para obtener un permiso para comercio ambulante se realice con mayor rapidez”.

Mera Villanueva agregó que contrario a lo que se cree en el caso del ambulantaje, se habla de grupos organizados, propietarios de varios locales, hay una falsa narrativa que pinta al ambulantaje como una actividad de personas en pobreza, lo cual es contrario a la realidad.