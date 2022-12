El sector restaurantero se manifestó en contra de las modificaciones a la Ley Antitabaco, entre las que se encuentran que ya no podrán tener áreas para fumadores dentro de los establecimientos, sino que sea solo al aire libre, lo que consideran que es inhibir el derecho a los fumadores.

Julio Villareal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún, dijo que ya los lugares habían hecho inversiones para tener zonas de fumadores, y ahora con el cambio de reglamento a la Ley General para el Control del Tabaco, ya no es posible, pero además, en la misma ley se pide que los nuevos espacios para fumadores estén 10 metros alejados de entradas y pasillos.

“Muchos hicieron inversiones para tener estas zonas que nos fueron solicitadas, además de contar con filtros, y ahora se pone en la ley, que ya no pueden fumar las personas, ni siquiera en terrazas, sino que deben hacerlo alejados de la concurrencia” , explicó.

Para el representante de la Canirac esto deja a los comensales en estado de indefensión y además se inhibe el derecho a su personalidad.

Restauranteros vs Ley Antitabaco rechazan eliminar áreas para fumar [Foto: Alfredo Maya]

Acusan afectación por inversiones previas

Para el sector la afectación será en las inversiones que en algún momento se hicieron para cumplir con la ley. Dijo que muchos restaurantes no tienen 10 metros de distancia a donde puedan mandar a los clientes que fuman, ya que además no pueden servirse platillos e incluso no debe ser un lugar concurrido.

El pasado 16 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la reforma al reglamento de dicha ley, donde establece estas medidas, con las cuales no están de acuerdo y lamentaron que el trabajo realizado con anterioridad no fuera tomado en cuenta.

Dijo que trabajaron diversas cámaras como la Canirac, Confederación Patronal de la República Mexicana, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.