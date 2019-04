Resultados confiables para conocer las realidades de un país

El periodista de Univision Jorge Ramos cuestionó al señor López Obrador con respecto a la cifra de muertos por día que va en aumento, con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de Gobernación, porque refleja que el número de muertes en México ha subido en los tres primeros meses de su gobierno, ya que han sido 79 en diciembre, 75 en enero, 83 en febrero y 77 en marzo, que son casi 80 por día, dando una suma de más de 8,524 muertos durante ese período, justo el número que mencionó el reportero.

A lo que el señor López dijo que han controlado la situación y no han aumentado, según sus datos, no está diciendo que esté resuelto el problema sino que se han mantenido los niveles que existían.

Esto demuestra que alguien tiene algún problema con las matemáticas o que alguien no sabe multiplicar, ya que ahí están los resultados, y, porque las mentiras no se pueden ocultar.

El nivel de cualquier político y hombre correcto es aceptar la realidad ya que no es con mentiras o simulaciones con las que se puede gobernar en un país, en una república, como la que es México en donde ha habido anteriormente muchos mentirosos, muchas gentes que no han afrontado la realidad pero que con el tiempo han salido a la luz y con ello se ha demostrado que sus falacias no los llevaron a ningún parte y al país tampoco.

Ahora es el momento en el que esperamos ver por parte de las personas que están colaborando con el presidente, a quienes les deseamos el mejor de los éxitos en su gestión, que tienen los pantalones bien puestos y la suficiente hombría para hablarle claro, darle buenos y claros informes para que así no haya este tipo de confusiones, ya que ponen en duda si son correctos o no este tipo de informes.

Y es lo mismo en el sector privado que en el sector público, cuando la gente oculta o no quiere afrontar la realidad, eso demuestra cierta culpabilidad y esto es el resultado de las personas que no han realizado o no pueden atender un trabajo profesional y ético, que demuestre la realidad que merecemos conocer los mexicanos.

Las inversiones extranjeras van en cero, la inversión de los empresarios mexicanos también y ha aumentado el gasto del gobierno en un 8%, entonces no se entiende como matemáticamente la economía pueda tener el equilibrio que nos de crecimiento y bienestar a los mexicanos.

Es importante que los asesores del actual presidente tengan la capacidad de verificar y concientizar bien la información para que no confundan al presidente.

Importante consultar a los mexicanos para promocionar la imagen de México

El cálculo de las gentes que ven la continua promoción que tienen los países que cuentan con el Gran Premio, que costaría varios millones de dólares pagarla a nivel mundial, es muy importante y benéfica para quien la tiene, entonces a las personas que están en el Distrito Federal, principalmente la regenta, deberían concientizar los pros y los contras que se obtiene de esta, ya que de otra manera sería oportuno que se hiciera una encuesta controlada a través de internet, de cuantos mexicanos quieren que el Gran Premio se siga realizando y de cuales sería los beneficios en cuanto a la repartición de riqueza y trabajo para todos los que están involucrados en este magno evento, ya que la promoción resulta bastante barata por el costo, lo cual es positivo para todos ya que a través de estos magnos eventos la imagen de México ha renacido a todo lo largo y lo ancho del planeta.

Convocamos a todos los interesados para que se realice una encuesta a nivel nacional, que sea supervisada por la Secretaria de Gobernación, para conocer su opinión sobre todo basados en los resultados que dé sobre la capital este evento, ya que según los romanos el pan y el circo es lo que mantienen a la población contenta, no la simulación o la negación de los derechos que tenemos todos a contar y disfrutar de eventos internacionales.

Políticos capacitados para obtener logros positivos

Esperamos que la realidad, la capacidad y la ubicación de los actores políticos, que cada día tienen un día menos en su gestión, actúen de una manera positiva para que sintamos confianza y tranquilidad todos los mexicanos, ya que todos conformamos al pueblo, no hay divisiones entre los que son o no son pueblo, este se conforma por todos no por unos nada más.

Le pedimos a la hueste angelical que ilumine a estos espíritus para obtener logros positivos y no negativos, ya que las falacias siempre desaparecen cuando la realidad sale a la luz.

Es importante resaltar en estos momentos que la honestidad es una virtud y ser sincero es otra virtud, las cuales deberían de tomar en cuenta todos los actores políticos que por el momento nos representan.

La política es una ciencia, seguramente la más difícil

Y por ello citamos a Bartou, para reproducir de su libro los siguientes conceptos:

"No hay vocación más firme que la del político. El que ha sentido su primera mordedura no resiste ya. Está dominado para siempre. La política es una batalla en la cual no se pueden recoger los beneficios sin correr riesgos. Todo hombre es falible, lo que hace falta es ser sincero. No mentir a los demás y no mentirse a sí mismo. La tribuna debe ser a la vez la prueba de la conciencia y del talento. Hay que ser leal. En política, como en todo, la suprema habilidad es ser honrado. Aquel que no esté combatido se abandona y no se fiscaliza a si mismo. No hay en el parlamento amargura mayor que provocar la risa del auditorio. La tribuna es para la palabra, la más terrible prueba y el aprendizaje aun para los maestros, no acaba nunca. No pensar más que en sí mismo y en el presente es una fuente de error en política”.

Por primera vez en México la presentación de este evento

Casa Sativa, fusión de la Alta Cocina de México y de Colombia

Ubicado en el corazón de Cancún, Casa Sativa es un restaurante de ambiente familiar y acogedor que te hará sentir como en casa. Una nueva propuesta gastronómica, con un concepto vintage-oriental.

Es un restaurante “pet friendly”, que permite a los comensales degustar, en la terraza de la entrada, deliciosos platillos y bebidas en compañía de su mascota.

Casa Sativa, ofrece un confortable ambiente climatizado donde podrá saborear los platillos gourmet, colombianos y mexicanos, que ofrece el menú; acompañados de los más de 16 cocteles creados por el mixólogo de casa.

Este lugar cuenta con un área de fumadores que se encuentra en la segunda terraza ubicada en la parte posterior.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen "El Mexicanito" lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 44 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]