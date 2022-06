Resultados elecciones 2022 en México

En las elecciones del 5 de junio de 2022, estos son los ganadores virtuales.

Aguascalientes

Ganadora: María Teresa Jiménez Esquivel, candidata de la coalición PAN‐PRI‐PRD será la primera mujer en gobernar Aguascalientes. La candidata de la coalición entre PAN, PRI Y PRD ha sacado una amplia diferencia a Nora Ruvalcaba, de Morena con 19 puntos porcentuales, mientras el partido Movimiento Ciudadano se estancó en el tercer puesto con un 6.9% de los votos.

Durango

Ganador: Esteban Villegas Villarreal, candidato de la alianza “Va por México” obtuvo la gubernatura al estado de Durango con una diferencia de 14.89 puntos porcentuales con respecto a Alma Marina Vitela, de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, quién obtuvo el 38.85 por ciento de los sufragios; mientras Movimiento Ciudadano solo obtuvo el 4.48 por ciento de los votos.

Hidalgo

Ganador: Julio Ramón Menchaca Salazar, candidato del PT- Morena- Nueva Alianza fue el ganador del cargo a la gubernatura con el 61.56 por ciento de los votos.

En segundo lugar quedó Alma Carolina Viggiano, de la alianza PAN-PRI-PRD, con el 31.33 por ciento. Mientras Finalmente, Francisco Berganza, de Movimiento Ciudadano, quedó en tercer lugar con el 3 por ciento de los sufragios.

Oaxaca

Ganador: Salomón Jara Cruz, candidato del PT- Morena- Partido Unidad Popular- PVEM, arrasó con los votos en esa entidad federativa al acumular el 60.26 por ciento de los votos; en segundo lugar quedó Alejandro Avilés Álvarez, de la alianza PRD-PRI con el 25 por ciento de los sufragios, mientras que Antonia Díaz Jiménez, del PAN obtuvo el tercer lugar con únicamente el 3.7 por ciento.

Quintana Roo

Ganadora: Maria Elena Hermelinda Lezama Espinosa, candidata del PVEM- Morena- PT- Fuerza México, se convertirá en la primera gobernadora del estado de Quintana Roo al obtener el 56.4 por ciento de los sufragios. En segundo lugar fue para Laura Fernández, de la alianza PAN-PRD, con el 16.13 por ciento de los votos.

Tamaulipas

Ganador: Américo Villarreal Anaya, candidato de Morena- PT- PVEM.

En este estado se vivió una elección muy cerrada con el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, César Augusto Verástegui Ostos, quien obtuvo el segundo lugar para ocupar la gubernatura con una diferencia de 5.79 puntos porcentuales con el ganador de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, Américo Villarreal Anaya.

El Laboratorio Electoral señaló que los cómputos estatales terminarán el próximo 25 de junio.

Hasta el momento estos son los resultados de las preferencias en los estados que tuvieron votaciones y ni modo, esta es la votación, ahora lo importante será que estas gentes se concienticen de cumplir el juramento que hacen cuando reciben sus cargos, tal como lo hacen los diputados, los legisladores y los militares, de respetar y hacer respetar la Constitución y sus leyes.

Recordemos que los militares hacen un juramento sagrado a la bandera, a la patria, a la república y a la Constitución, al igual que los diputados, los gobernadores y los presidentes.

Es imprescindible que estas personas cumplan verdaderamente con sus funciones, ya que los mexicanos estamos dolidos y molestos con todo lo que hemos estado pasando, deben de trabajar para evitar que la situación siga deteriorándose.

Entonces es por ello que resulta verdaderamente importante que se tome el asunto con la gravedad que realmente tiene, pero lo más importante es que lo enfrenten y si piensan que no pueden o que de plano les quedó grande el caballo de hacienda que se bajen de él, porque debemos recordarles que la base de la libertad en todo sentido es la libertad de expresión.

Las 8 Leyes de Abraham Lincoln ¿Estás de acuerdo con ellos?

Y por último quiero acabar con una explicación del ¿por qué yo no soy de izquierdas?

Yo no soy de izquierdas, ni socialista porque en las 8 leyes que ya formuló Abraham Lincoln hace más de dos siglos, lo dice muy claro.

Las ocho leyes son:

La primera: No llegaras a la prosperidad despreciando la economía. La segunda: No puedes fortalecer al débil, debilitando al fuerte. Tercera: No puedes ayudar al obrero degradando al que le paga su salario. Cuarta: No promuevas la hermandad de los hombres incitando el odio de clases. Quinta: No puedes ayudar al pobre, destruyendo al rico. Sexta: No puedes establecer una seguridad bien fundada con dinero prestado. Séptima: No puedes dar al hombre valor y carácter quitándole su iniciativa independencia. Octava y última: No puedes ayudar a los hombres haciendo lo que ellos podrían hacer…

Urgente brindar garantías a los periodistas

Últimamente se ha visto como la profesión del periodismo ya es un peligro para todos aquellos que trabajan y buscan la forma de dar a conocer cualquier tipo de noticias para que sean tomadas en cuenta por todo ser humano, lamentablemente cada vez son menos los que se quieren arriesgar a perder la vida al desarrollar tan loable labor informativa.

Y luego, si el señor no tiene manera de brindarnos protección a los periodistas pues sería interesante se les dieran 20 millones de pesos como indemnización a las familias de cada periodista que se ha muerto.

Eso sería lo más importante, ya que perdieron a un familiar querido solo por ejercer su profesión de periodista.

Con esto se podría ver si les va a salir más caro pagar 20 millones de pesos por cada muerte que se presente o sería mejor preocuparse por ellos y brindarles una mayor protección por trabajar en el periodismo.

Mara Lezama, gobernadora del estado de Quintana Roo

Desde esta columna deseamos enviar una sincera felicitación a Mara Lezama, deseándole que tenga toda clase de éxitos en su nueva labor al frente del estado de Quintana Roo., así como también estaremos en el futuro sacando notas, apoyándola, o en el caso, no lógico, tratando de brindarle toda la información posible y que llegue a sus manos, para que tome las decisiones que más convengan a los quintanarroenses y al estado de Quintana Roo, ya que este es un estado Libre y Soberano, que no depende de ningún grupo o élite de otras partes de la república.

Es importante recalcar que se tienen que respetar la soberanía y la independencia del estado.

Carta dirigida a Benito Juárez (tu pupilo ya valió ma…)

Carlos Alazraki

Estimado tocayo de mi papá y Mussolini.

Con toda tristeza en mi corazón, te escribo mi Carta Semanal para expresarte mi enorme desilusión de lo que le está pasando a Nuestro México Lindo y Querido durante estos últimos 4 años.

No sé si estés enterado desde allá arriba, que hay un extraordinario ANIMAL político que lleva 4 años como presidente de nuestro país.

Este cuate tomó protesta como presidente inventando un concepto que ni a Juan Rulfo se le hubiera ocurrido en sus días más pachecos.

Él decidió por sus pantalones, que iba a escribir el cuarto capítulo de la historia en nuestro país. Como si la historia de nuestra nación fuera tan corta…

Ya sé que l que te voy a contar, no me lo vas a creer. Te juro tocayito de mi papá y Mussolini que no es choro.

Es más, te juro que acabo de recibir una oferta muy jugosa del Museo AUNQUE USTED NO LO CREA DE RIPLEY para comprarme los derechos de esta Carta.

Están tan shockeados que nos quieren pagar un dineral. De hecho, ya tienen apartada una sala en el museo allá en Nueva York titulada “THE CRAZY MEXICAN MONK”, (“EL MONJE LOCO MEXICANO”).

¿Qué te parece?

En fin, querido tocayito de mi papá y Mussolini, iniciemos con lo MENOS RELEVANTE.

Terminó su carrera universitaria en 14 años. Carrera que –por cierto- nunca ejerció. Al tomar protesta como presidente, decidió vivir en un lugar MUCHO MAS HUMILDE que Los Pinos.

Se fue a vivir al humilde y sencillo Palacio Nacional con el pretexto de ver si te encontraba en las noches para poder platicar contigo un ratito. Parece ser que al día de hoy, todavía no te encuentra.

Lo que en mi opinión si ha hecho EXTRAORDINARIAMENTE BIEN es el tema de COMUNICACIÓN.

Su estrategia de comunicación, ha sido ¡¡BRILLANTE!! Es tan buena, que hasta tiene bocinas para replicar sus mentiras.

Una tal Claudia, otro tal Mario, una gordita no muy simpática que no sé cómo se llama y así a varios y varias.

Según ellos a esta estrategia le llaman POPULISMO y desgraciadamente unos 18 MILLONES de mexicanos les creen ciegamente.

La fórmula es muy fácil, ¡ECHARLE LA CULPA DE TODAS SUS IDIOTECES AL PASADO!

Sobre todo al presidente Calderón. Claro, sin importar que Calderón gobernó hace ¡16 años!

Con Peña Nieto no se van a meter, porque parece ser que Enrique tiene motivos muy destructores por si lo tocan.

Cambiemos el tema:

Ahí te va una genial: Mandó construir un triste aeropuerto de QUINTA con 12 puertas, en lugar de terminar el que mandó a hacer Peña Nieto con 94 puertas.

¿Y sabes cuánto nos costó? 300,000 MIL MILLONES DE LA DEUDA A PROVEEDORS DEL AERPUERTO DE TEXCOCO, MÁS 132,000 MIL MILLONES por la BASURA de Santa Lucía.

O sea, tenemos el aeropuerto PUERTA POR PUERTA ¡MÁS CARO DEL MUNDO Y DE TODO EL UNIVERSO DEL UNIVERSO!

Y de esas, querido tocayo de mi papá y Mussolini, te puedo contar ¡MIL! Como la idiotez de construir un tren o una refinería.

Pero desde esas historias, hay mejores noticias:

Te platico la de esta semana: No sé si fue la Malinche o el Jinete Sin Cabeza que le dio el consejo más ESTUPIDO DEL MUNDO.

Como tampoco podre saber si esta idiotez fue tomada solito por él. No lo sé… pero ahí te va:

Él solito decidió EXIGIRLE a nuestros socios, vecinos y amigos que inviten a la Cumbre a los 3 países latinoamericanos gobernador por DICTADORES y que si no lo hacían él no iba.

Así, Benito, de ese tamaño. ¿Y qué crees qué pasó? ¡Pues No los invitaron! El cumplió con su palabra y no fue.

Nuestros anfitriones llegaron y lloraron… ¡DE RISA! Porque con esta… Ya le debemos otra.

Un aplauso al estimado y respetado publicista y periodista. ¡Bravo! ¡Bravo!

Diputados, con rezago de 93% en labores, pero reciben $6 millones

Los diputados locales reciben anualmente, al menos, 397 millones de pesos por realizar su trabajo legislativo, es decir, 6 millones 19 mil pesos cada uno, mientras que tienen un atraso de 93% en la aprobación de dictámenes y puntos de acuerdo presentados.

De acuerdo con información obtenida a través de solicitudes de información realizadas por El Universal, los 66 legisladores del Congreso capitalino perciben anualmente por concepto de dieta 57 millones 508 mil 941 pesos; por prerrogativas y apoyo a la gestión legislativa otros 296 millones; por la operación de su módulo de orientación y quejas ciudadanas 37 millones 366 mil 560 pesos más, y de gratificación anual tienen 6 millones 389 mil 882 pesos.

Así, mensualmente cada uno cobra un dieta neta de 52 mil 752 pesos y se les entregan 47 mil 180 pesos para el funcionamiento de sus módulos legislativos, el cual se desglosa de la siguiente manera: 7 mil pesos por gasto de operación del módulo, 10 mil 180 pesos por gasto de atención ciudadana y 30 mil pesos por arrendamiento o comodato.

También se les otorga un apoyo a la gestión legislativa de 74 mil 500 pesos al mes. En total, para este año se designaron 59 millones 4 mil pesos para este rubro, los cuales se reparten a cada uno de los congresistas.

En promedio, cada mes reciben 299 mil 237 pesos por concepto de prerrogativas. Para este ejercicio fiscal se tienen asignados 236 millones 996 mil pesos para esta partida. No obstante, la distribución se realiza de manera discrecional, de acuerdo con cada grupo parlamentario.

Cada legislador percibe una gratificación anual de 96 mil 816 pesos, según se establece en la información obtenida vía transparencia por este diario.

En total, este recurso equivale a 24.8% del presupuesto asignado para el Congreso de la CDMX en 2022 (mil 600 millones de pesos), que ha ido a la baja en los últimos años.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señala que el Poder Legislativo local es el más caro del país.

El diputado del PAN, Gonzalo Espina, afirmó que el Congreso vale lo que cuesta, y recordó que año con año se le ha venido recortando presupuesto.

“Se puede decir que son miles de millones de pesos, sí, pero recordemos que este recurso no es sólo para una persona, ahí trabajan bastantes personas, de ahí comen cientos de familias que hacen su trabajo. El trabajo del Congreso no debe medirse en dinero, sino en productividad, pero Morena no ha querido trabajar”, apuntó el legislador blanquiazul.

La productividad

Servicios Parlamentarios del Congreso capitalino informó a El Universal que durante el primer año de la II Legislatura se presentaron 954 iniciativas y 864 puntos de acuerdo, de los cuales se han aprobado en el pleno 126 asuntos (75 iniciativas y 34 puntos de acuerdo, 12 medallas al mérito y cinco nombramientos).

Las omisiones o comités que tienen más dictámenes aprobados y subidos al pleno son las de Medio Ambiente y Administración y Procuración de Justicia, con 10 cada una. En contraste, las de Atención a Víctimas, Desarrollo Metropolitano, Personas Migrantes, Planeación del Desarrollo y Salud no han dictaminado nada desde septiembre de 2021.

Ante esto, Guadalupe Morales, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, negó que haya una parálisis legislativa.

“Lo que teníamos nosotros como agenda legislativa de este año lo cumplimos, (…) hemos visto siempre el vacío en el PAN (…); ellos no asisten a comisiones, su prioridad es estar en redes sociales”, argumentó.

Y así como en este caso es que seguimos viendo cómo van en aumento los costos del país, porque muchos funcionarios están para apoyar a la economía, no para abusar del fuero y tener ese tipo de ingresos que no cumplen con el porcentaje de desempeño de su trabajo, sería bueno que se ocupasen en trabajar en cosas que realmente el pueblo necesita.

Será mayor a lo aprobado el costo financiero de la deuda en el 2022

Se esperaba un gasto por 791,463 millones de pesos; sin embargo, en los Precriterios 2023 ahora se prevé que los recursos destinados a este rubro sumen 869,337 millones de pesos.

Los altos niveles de inflación, que a su vez han llevado a los bancos centrales a aumentar las tasas de interés, pasarán factura al costo financiero de México este año, de acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica 2023, entregados la semana pasada al Congreso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 aprobado, la dependencia consignó un gasto de 791,463 millones de pesos para el rubro del costo financiero; sin embargo, en los Precriterios 2023 ahora prevé que los recursos destinados sumen 869,337 millones de pesos.

De esta manera, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinará 77,873 millones de pesos extra a los aprobados este año al costo financiero. Este monto, por ejemplo, es ligeramente mayor a los recursos que fueron aprobados para el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral, que son 77,572 millones de pesos.

“El aumento se encuentra asociado a mayores tasas de interés y a un mayor tipo de cambio al previsto originalmente”, expuso la dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O”.

El tipo de cambio fue una de las variables macroeconómicas con menor modificación en los Precriterios, al pasar de un promedio de 20.3 a 20.6 pesos por dólar para este año.

En tanto, en la proyección de la tasa de interés la estimación para el Cete a 28 días pasó de 5.3 a 7.8%, al cierre del 2022.

“Derivado de la mayor persistencia inflacionaria a la prevista en Criterios Generales de Política Económica del 2022, se estima que el Banco de México (Banxico) continúe con los ajustes al alza en la tasa de interés para garantizar el anclaje de las expectativas, no obstante que las presiones inflacionarias seguirán reflejando afectaciones y choques por factores externos”, señaló la dependencia federal.

No obstante, para algunos analistas la tasa de interés se ubica por debajo de las estimaciones del mercado.

Por ejemplo, Citibanamex tiene una expectativa de que la tasa de fondeo de Banco de México se ubique de 8.25%, similar al estimado de Scotiabank, J.P, Morgan y Banorte.

“(La expectativa de Hacienda) es menor al apretamiento esperado tanto por el mercado como por nosotros, especialmente ante las condiciones adversas para los precios y el entorno financiero actual. Para el 2023, aumentaría a 8.0%”, destacó Banorte.

Sensibilidad del costo financiero

Si bien el pronóstico del costo financiero fue corregido al alza, éste aún podría ser mayor si se cumplen ciertos supuestos que tienen su efecto en las finanzas públicas, como lo son la inflación, el tipo de cambio y la tasa de interés.

Por ejemplo, una variación de 100 puntos en la tasa de interés tendría un efecto de 34,700 millones de pesos extra, lo que equivale a 0.11% del Producto Interno Bruto (PIB). En tanto, la apreciación de 20 centavos en el tipo de cambio sería de 0.01% del PIB.

La inflación, por su parte, de aumentar en 100 puntos base repercutiría en 1,100 millones de pesos el costo financiero previsto en los Precriterios 2023.

“El gasto no programable podría verse más presionado, a través de un incremento todavía más agresivo a lo planteado en las tasas de interés. Entonces, y con el fin de respetar el compromiso con la estabilidad fiscal, no podemos descartar recortes en el gasto programable”, señaló Alejandro Saldaña, subdirector de Análisis Económico de Ve por Más (Bx+).

Déficit primario 0%

Otra de las modificaciones realizadas por la dependencia para este año fue respecto al balance primario de las finanzas públicas, el cual pasó de un déficit de 0.3% del PIB a prácticamente un déficit cero. No obstante, para el 2023 Hacienda prevé que registre un superávit de 0.4% del PIB.

Respecto a los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), Hacienda estiman que se ubiquen en 3.7% del PIB al cierre de este año, mientras que el balance público, excluyendo hasta 3.1% del PIB de inversión presupuestaria, se mantendrá en equilibrio de acuerdo con lo que fue aprobado el año pasado por el Congreso de la Unión.

El Saldo Histórico de los RFSP, es decir, la deuda en su medida más amplia, fue modificado a 49.6% del PIB, menor en 1.4 puntos porcentuales a lo que se pronosticó en el Paquete Económico 2022, “manteniendo así una trayectoria de la deuda pública decreciente y sostenible con el compromiso” del gobierno.

[email protected]

Es preocupante el exceso de gastos que se hicieron en los aeropuertos y otros proyectos, todo esto tuvo que salir de algún lado y esto afecta gravemente los ahorros o dineros que se tenían contemplados para el apoyo de la ciudadanía, de gastos y todo.

Lo importante será que expliquen de dónde ha salido este dinero, debería de citarse a las Cámaras de Senadores y Diputados o que lo explique la Secretaria de Hacienda ya que es impresionante ver que gasten millones y millones por acá, por allá y por todos lados.

Y la fecha del fin de estos sexenios se aproxima y no podemos dejar que se terminen sin tener todas las pruebas y números claros de lo que han hecho, para que en el momento que se acabe el fuero que gozan, en caso de haber cometido delitos, que cumplan con lo que ellos deliberadamente han hecho, violando la ley y la justicia.

Merecido reconocimiento al licenciado José Luis Nassar Daw

Nos es grato mencionar el merecido reconocimiento al licenciado José Luis Nassar Daw, que le otorgaron los miembros del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., el pasado 14 de mayo de 2022, con motivo de la celebración del Día del Abogado, y, por su destacada trayectoria como “Practicante y Catedrático de Derecho Penal a nivel nacional e internacional”.

Nos da mucho que haya mexicanos a quienes se les honre por su trayectoria.

Un aplauso. ¡Bravo!

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 46 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]

Porque no organizamos Fiestas…….. hacemos tus sueños realidad

CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com