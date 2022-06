Periodista colombiano cumple más de 24 horas retenido en aeropuerto de Cancún

Sebastián Forero Rueda, periodista del medio colombiano El Espectador, cumplió más de 24 horas retenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún, tras una alerta de los Estados Unidos presuntamente por su actividad periodística.

Lo anterior, de acuerdo con familiares y amigos de Forero Rueda, quienes pidieron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las condiciones en la que se encuentra.

De acuerdo con el relato de uno de sus familiares, Forero Rueda había llegado hasta Cancún vía aérea proveniente de Colombia el pasado miércoles, pero no logró salir del aeropuerto donde hasta la tarde de ayer, continuaba retenido por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM).

“La persona que lo recibe, le pregunta qué cuántas veces ha entrado en México, mi hermano, según el pasaporte y lo que se acordaba (...) la persona le dice que tenía otra entrada, mi hermano no recordaba y el señor de una vez le dijo, si quiere confirmamos con la DEA, a ver si se acuerda”,

relató Alejandro Forero Rueda, hermano de la víctima.

La última vez que tuvieron contacto con Sebastián fue alrededor de las 3 de la madrugada del jueves.

Relató que se encuentra en una habitación junto con otros retenidos de diversas nacionalidades, quienes llevan ahí varios días, con apenas comida, alimento y un lugar poco digno para pasar la estancia mientras se resuelve su situación migratoria.