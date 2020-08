Diez puestos de tianguis en Cancún fueron retirados debido a que incumplieron con las recomendaciones sanitarias establecidas para evitar contagios de Covid-19.

Israel García Lorenzo, director de Comercio en la Vía Pública municipal, detalló que en muchas ocasiones, la principal causa de estas sanciones es que los vendedores no traen cubrebocas o gel antibacterial.

En algunos casos tampoco respetan la distancia obligatoria entre puestos, que debe de ser de al menos metro y medio, pero en la mayoría de los casos esto se soluciona recorriendo los puestos.