Los vendedores que usan sus vehículos como puestos para comercializar productos, ya fueron retirados del norte y sur de Cancún, debido a que incumplen con el reglamento para ejercer el comercio en la vía pública.

Jesús Alberto Ayuso Magaña, director de Comercio y Servicios en la Vía Pública de Benito Juárez, informó que durante septiembre fueron retirados al día hasta siete vendedores de comida como pan, marquesitas o esquites ubicados en fraccionamientos populares como Paraíso Maya, Prado Norte, Villas Otoch Paraíso, entre otros.

Asimismo, durante ese mes se llevó a cabo una labor similar en el polígono sur de la ciudad hasta en 13 ocasiones.