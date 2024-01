Retrocede PIB en 28 estados

Entre 2018 y 2022, la producción de bienes y servicios por mexicano, PIB per cápita, retrocedió en 28 estados del País y avanzó sólo en 4, reveló un estudio del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). La caída es atribuida a factores como la inflación, los efectos de la pandemia de Covid-19 y el crecimiento poblacional.

El PIB per cápita es el indicador más utilizado a nivel internacional para comparar los niveles de vida de los países. En México, la caída del PIB por persona fue de 3.9% en el periodo de análisis y en 19 entidades se superó esa cifra -a pesos constantes de 2018, es decir, descontando la inflación-, según Jesús A. Cervantes, director de Estadísticas Económicas y coordinador del Foro de Remesas de América Latina y el Caribe del CEMLA, y Denisse Jiménez, economista del organismo.

En el lapso citado, la contracción del PIB per cápita fue hasta de dos dígitos en algunos estados. Son los casos de Campeche, con 22.6% de caída; Querétaro, con 15.0% de reducción, y Baja California Sur, con 13.6% menos. En Coahuila, Aguascalientes y Quintana Roo, los descensos también fueron de dos dígitos:11.5, 11.0 y 11.0%, respectivamente.

En el caso de Nuevo León, la disminución del PIB per cápita fue de 7.5% y en el Estado de México, de 5.3%, al tiempo que en la Ciudad de México se registró una baja de 2.5% y en Jalisco de 2.5%, entidades que en conjunto participan con 39.1% del PIB nacional.

En contraste, los estados que sí pudieron crecer su PIB por habitante fueron Baja California, Chihuahua y Nayarit con un incremento modesto. Destaca Tabasco, estado que presentó un avance importante de 30.2% en su PIB por habitante.

Para evidenciar las diferencias, los especialistas tomaron en cuenta el PIB per cápita de Nuevo León y encontraron que el indicador de esa entidad fue superior en más de dos veces comparado con 14 estados. Es así que, en 2018 el producto por habitante de Nuevo León fue 5.2 veces superior al de Chiapas y en 2022 lo fue 5 veces. Si se compara con el de Guerrero, tanto en 2018 como en 2022 el PIB per cápita de Nuevo León fue 3.8 veces superior.

Resultados similares se obtienen si la comparación se hace con el PIB de la Ciudad de México. En 2018 y en 2022, el producto por habitante de la capital fue seis veces el de Chiapas, confirmaron los especialistas.

Advierten que deuda no impulsa economía. Recurrir al endeudamiento no ha ayudado a impulsar a la economía mexicana y no se vislumbra que esta tendencia vaya a cambiar durante 2024, advirtió el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). "La deuda no estaría necesariamente impulsando la economía y las obligaciones seguirían creciendo para las futuras generaciones", señaló el organismo en un análisis.

Ricardo Cantú, director general adjunto de Operaciones y Fortalecimiento Institucional del CIEP, explicó que el País se ha endeudado en los últimos años, sobre todo para cubrir gasto corriente y no para desarrollar una infraestructura que genere mayor capacidad productiva.

Para 2024, último de la presente Administración, se aprobó un endeudamiento histórico de 5.4% del PIB, el cual será utilizado para impulsar la economía con mayor gasto público. Resaltó que parte importante de ese endeudamiento se destinará al pago del costo de la deuda o pago de intereses, monto que sumará un billón 263 mil millones de pesos, 11.8% más que lo aprobado para 2023.

Tasa de desempleo en México con su nivel más bajo en 18 años

El mercado laboral mexicano mostró fortaleza a lo largo del 2023 y en diciembre anotó una tasa de desocupación de 2.6%, la más baja para un cierre de año desde el 2005, cuando inician los registros del INEGI.

La tasa de desocupación de diciembre incluso fue la más baja en nueve meses, desde que en marzo tocó su mínimo histórico de 2.4%, según cifras originales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). La tasa de desocupación promedió 2.8% en todo el 2023, y también fue la más baja en 18 años.

Detrás de la disminución del desempleo se observó que al cierre de diciembre había 59.15 millones de personas ocupadas, un aumento de 977 mil 995 respecto a las que había en noviembre. Además, el número de desempleados se redujo en 34 mil 501 en diciembre, en relación con el mes previo, para totalizar 1.59 millones de personas en la desocupación.

“La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señala que el mercado laboral mexicano continuó robusto en el último mes de 2023: a pesar de una pequeña disminución en la participación, se estiman bajas en subocupación e informalidad”, dijo en X el expresidente del INEGI, Julio Santaella. Sobre la incorporación de más personas a un empleo, Banorte resaltó que la creación de empleo continuará en la primera mitad del año, impulsada por el aumento del gasto gubernamental, manteniendo la tasa de desempleo baja, pero con un panorama retador.

“En el segundo semestre, la moderación en la actividad económica podría impactar las necesidades de trabajo. Así, esperamos que la tasa de desempleo se mantenga relativamente baja a lo largo del primer semestre de 2024, pero cerrando el año ligeramente más alto en 3.4%”, indicó la institución.

A esto se suma que el 2024 luce con un año de menor crecimiento económico, por lo que la generación de empleo padecerá un menor dinamismo, pero sin provocar grandes distorsiones en el mercado laboral. El consumo podría seguir siendo uno de los motores de la economía interna y también los proyectos de relocalización podrían generar una mayor demanda de mano de obra.

Además, el 2023 resultó en un año sólido para la formalidad, ya que en el año se sumaron 1.3 millones de ocupados, con lo que cerraron el año en 27.4 millones, según los registros del INEGI.

Disminuye informalidad. La tasa de informalidad laboral en diciembre fue de 53.6%, que, si bien también es la más baja para un mismo mes, hay 31.72 millones de personas en estas condiciones, lo que refleja una reducción de 117 mil 424 comparado con el mes previo.

El expresidente del INEGI, Julio Santaella, expresó que “el mercado laboral mexicano continuó robusto en el último mes de 2023: a pesar de una pequeña disminución en la participación, se estiman bajas en subocupación e informalidad”. Apuntó que la informalidad es un riesgo por diferentes vertientes, como su situación fiscal, y porque las personas no pueden acceder a ciertas mejoras en condiciones laborales.

Mientras que la tasa de subocupación, que incluye a las personas que a pesar de estar ocupadas tienen la disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo, se ubicó en 7.6% en diciembre, con 4.51 millones de personas, cifra menor en 261 mil 317 de las de noviembre.

Los tres grandes tipos de actividad económica anotaron crecimiento en los puestos de trabajo, principalmente en la industria. En total, el sector secundario añadió 448 mil 066 puestos en diciembre, respecto a noviembre, con 260 mil 030 en la manufactura y 224 mil 493 en la construcción. Para el sector servicios se sumaron 327 mil 656 empleos, pero con contrastes en su interior, ya que en el gobierno y organismos internacionales se crearon 387 mil 744 puestos, pero se borraron 259 mil 471 en servicios profesionales. En el sector primario, ligado al campo, se sumaron 189 mil 056 puestos de trabajo, según el INEGI.

Los retos en 2024. Para este año el mercado laboral podría mostrar distintas velocidades. La industria puede tomar fuerza por la relocalización o perder fuerza por una mayor moderación en Estados Unidos y en los servicios podría mantenerse la demanda por un consumo todavía resiliente.

“El mercado laboral se encuentra lejos de un óptimo en México y podría moverse hacia mejores condiciones si se aprovechara mejor la oportunidad del nearshoring, por la mayor creación de empleo en el sector formal, con la materialización de un entorno institucional apropiado que atraiga la inversión y la mantenga”, indicaron analistas de Banco Base.

Engen Capital prevé que este año la actividad industrial crezca 3.7% y se refleje en el empleo “tanto por las obras del sector público, o bien, la terminación de los grandes proyectos del gobierno; pero también por las del sector privado” con el nearshoring.