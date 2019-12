Revelan que García Luna desvió millones de dólares

Las investigaciones por lavado de dinero y vínculos a cárteles de la droga que pesan sobre Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad mexicano que fue el zar de la lucha antinarcotráfico, ahora lo relacionan con el mayor esquema de corrupción de toda América Latina.

Las autoridades mexicanas revelaron en conferencia de prensa que una de las empresas por medio de las que García Luna habría desviado dinero cuando era ministro de gobierno es la panameña Nunvav. Esta ha sido señalada como parte del escándalo de Odebrecht, caso por el cual ya están bajo investigación una docena de exmandatarios y políticos latinoamericanos.

Según registros, Nunvav vendió programas espías al ex presidente panameño Ricardo Martinelli -actualmente en arresto domiciliario por cargos de espionaje a opositores- y habría tenido contratos con la Policía Federal mexicana, donde García Luna dirigió de 2006 a 2012.

Santiago Nieto, el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera que indaga el posible lavado de dinero y financiamiento criminal, dijo que se descubrió que Nunvav recibió más de 70 millones de dólares en “recursos por parte de varias dependencias del Estado mexicano”, como la Tesorería y el órgano a cargo de la política penitenciaria, y que después hubo “una triangulación de los recursos directamente hacia la empresa del señor García Luna”.

“Hemos detectado que esta empresa panameña le pagaba el modo de vida en Miami al señor García Luna”, indicó Nieto. García Luna se mudó a Florida después de dejar su cargo por el cambio de gobierno que hubo en 2012.

El ex funcionario mexicano fue imputado por la Fiscalía federal de Brooklyn de recibir sobornos a cambio de solapar a uno de los grupos más sanguinarios de la delincuencia organizada en México, el Cártel de Sinaloa.

Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se indaga a cinco otras personas por posible lavado de dinero público con el mismo esquema que habría usado García Luna.

Al señor Luna, ex ministro de Calderón se le acaba de demostrar que desvió miles de millones de pesos durante su paso por el gobierno de México, ahora serán las leyes las que se encarguen de cobrarle la factura y que pague con cárcel todo lo malo que haya hecho.

En 2019 crecieron 18% los delitos sexuales

Los delitos sexuales crecieron 18% entre enero y noviembre de este año, respecto a la cifra presentada el año pasado. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) es el mayor incremento registrado en cualquier tipo de delito.

Según los registros, en ese periodo fueron denunciados 47 mil 348 ilícitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual; el delito sexual fue el más frecuente con 21 mil 407 casos; las violaciones simples o equiparadas con 15 mil 849 denuncias.

Cabe mencionar que el delito de acoso es el que más aumentó, con 52.5%; le sigue la violación equiparada, con 25.7%.

En 2019 aumentan las cifras de asesinatos y secuestros en México

Aun cuando las autoridades mexicanas hablan de ciertas cifras en el número de muertes y de secuestros en México, la Prensa Internacional dice que la cifra de estos delitos es de aproximadamente 70 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos, ya que se dice que los secuestros aumentaron en un 300 por ciento, y principalmente los secuestrados han sido niños desde los 2 y 3 años de edad, en toda la República Mexicana.

Faltaría saber en realidad cuántos muertos no son reportados, cuántos son los desaparecidos no reportados, cual es la cantidad de secuestrados, de homicidios y la cifra de robos que ha habido a lo largo y a lo ancho del país.

Es necesario tener completa esta información para poder entender en donde estamos, porque en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural estamos lamentablemente con perspectivas de 0.03% del Producto Interno Bruto y es importante recordar que cada acción crea una reacción y cuando las acciones no han sido profundamente reflexionadas siempre existirá un gran porcentaje de ocasiones en que se cometan errores.

La hermandad de mexicanos está empezando a revaluar el trabajo de otros partidos y otros sexenios porque si algo buscan es el respeto a la libertad, a la propiedad privada y a no utilizar la Secretaria de Hacienda para reprimir a los que nos son simpatizantes de sus causas, lo importante aquí es ser justos y honorables para que en el futuro no sea motivo de causa que haya habido escenarios que no respeten al pueblo y a sus garantías, por eso insistimos que para comenzar bien el año, debemos recordar que “el buen juez, por su casa empieza”.

Será oportuno que los señores que están como actores en lo político y en el área que le corresponda, ya sea administrativa, judicial o estatal, realmente consulten con su conciencia y evalúen si México estaba con problemas por abuso de poder de los otros partidos, como en el caso de estafas maestras, que nos hacen recordar un dicho que cita que “el error de un mal político no era ser productivo sino que lo más importante es que pudiera mantener su estilo de vida” y por ello tenía que buscar una plaza o un hueso dentro del gasto sexenal para asegurar su futuro aún sin ser productivo, ni cumplir con sus misiones.

La ambición y la corrupción son compañeras de parranda y los que ahora tienen el poder que no se les olvide que según lo marca la constitución, el famoso tic, tac, tic, tac, sigue su curso.

Esperamos que las encuestas que se lleven a futuro sean reguladas por el Instituto Federal Electoral para que con ello se garantice el derecho a la equidad y a una realidad en cuanto a sus resultados y sin manipulaciones partidistas.

Hemos visto como cada sexenio ha apoyado a su grupo predilecto y así es como se han ido creando y creciendo las “camaladas” de millonarios, a través de una negociación influenciada para su beneficio.

Se vislumbra una “mancha” de agua caliente frente a la costa de Nueva Zelandia

En el Océano Pacífico Sur al este de Nueva Zelandia, las imágenes satelitales muestran un área masiva de agua oceánica a temperaturas muy superiores a la media.

El agua en el área es de aproximadamente 5 grados Celsius (aproximadamente 9 grados Fahrenheit) “más cálida que el promedio para la latitud y la época del año”, dijo James Renwick, profesor y jefe de la Facultad de Geografía, Medio Ambiente y Ciencias de la Tierra de la Universidad Victoria en Wellington, Nueva Zelandia.

La mancha caliente en la superficie del Pacífico es detectable desde el espacio y es el área más grande de temperatura del agua por encima del promedio en la Tierra en este momento.

El área del mar es de aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados (400.000 millas cuadradas), cubriendo un área del océano similar al tamaño de Venezuela (912.050 kilómetros cuadrados) y más grande que el tamaño de Texas (695.000 km cuadrados).

MIRA: 5 llamadas de alerta que nos dio el planeta en este 2019

“La superficie del océano no varía mucho”, dijo Renwick. “Un grado (Celsius) es grande. Entonces, 5 grados es enorme”.

Es especialmente raro ver en un área tan grande, pero los científicos dicen que el cambio climático global está haciendo que estos fenómenos sean más comunes.

Mancha cálida causada por el clima reciente.

“La superficie del océano hace lo que el aire de arriba le dice”, dijo Renwick.

Esa área ha recibido mucha luz solar, y ha habido una falta de viento del oeste para soplar el área cálida que se cierne sobre la superficie del mar, dijo.

El agua aparece como una gran mancha roja en un mapa satelital creado por el Climate Reanalyzer operado por el Climate Change Institute de la Universidad de Maine. Ese mapa traza la temperatura de la superficie oceánica del mundo.

“Si hace calor en alguna parte, puede hacer frío en otra parte”, dijo Renwick. Justo al este del área anormalmente cálida, el agua es aproximadamente 3 grados Celsius (5,4 grados Fahrenheit) más fría que el promedio.

“Hay un parche bastante frío”, dijo.

No está claro qué tan profunda es el área cálida, pero Renwick estimó que no tiene más de dos docenas de metros de profundidad, ya que tomaría una enorme cantidad de energía para calentar un volumen de agua tan grande en unas pocas semanas.

Esos parches cálidos ocurren en varios puntos alrededor de los océanos del mundo. Hace unos meses, los oceanógrafos observaron un parche cálido similar del océano frente a Alaska, que Renwick atribuyó a la pérdida de hielo marino del Ártico.

El cambio climático global está impulsando la tendencia de las olas de calor marítimas

La ola de calor ha tenido un efecto directo en el ecosistema acuático allí, pues hay muchos peces altamente sensibles incluso a pequeños cambios de temperatura.

“La vida marina se habrá adaptado”, dijo Renwick. “Así que otras especies que gustan del agua más cálida se habrán mudado”.

Las olas de calor marinas anteriores han causado la muerte masiva de invertebrados marinos, el blanqueamiento de corales y la pérdida sostenida de bosques de algas marinas, según un estudio de 2018 en la revista Nature.

Ese estudio mostró que desde 1925 hasta 2016, hubo un aumento del 54% en el número de días de olas de calor marinas cada año. Esto se debió a que las olas de calor aumentaban tanto en frecuencia como en duración, y el nivel más alto de actividad de olas de calor marítimo está en el Atlántico Norte.

Entre 1982 y 2016, los científicos vieron una tendencia más alarmante a medida que el número de días de olas de calor en la superficie oceánica global había aumentado un 82%.

El artículo dijo que los datos podrían “explicarse en gran medida por los aumentos en las temperaturas medias del océano, lo que sugiere que podemos esperar mayores aumentos en los días de olas de calor marinas bajo el continuo calentamiento global”.

Actualmente se observa que en el mundo se han detectado dos áreas, en el Océano Pacifico, una cerca de las islas de Fiji y otra área cerca de los Ángeles y de San Francisco, Baja California, que no se explican los científicos por qué pero la temperatura del agua en el mar, en esas zonas, se encuentra 6 grados más alta.

Se está evaluando como es que se esta dando este cambio inexplicable y sus extrañas causas ya que en el mar están siendo monitoreadas por la Asociación Náutica Americana () para entender cuáles serán los resultados a futuro, ya que se dice que también van aumentar las nevadas y va a haber diversos cambios climatológicos.

Comprueban uso indebido de recursos por parte de Servidores de la Nación

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que 36 servidores públicos, entre ellos los llamados “Servidores de la Nación”, cometieron actos de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos con la entrega de programas sociales.

La entrega de programas sociales por personal de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal constituyó propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, resolvió el Pleno de la Sala Regional Especializada del TEPJF.

Lo anterior porque pudo ser identificable el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la indumentaria que portaban, así como la mención a logros cumplidos en diversas frases y discursos emitidos durante la entrega.

Además el Tribunal señaló que la propaganda gubernamental pudo vulnerar el interés superior de la niñez, pues en diversas publicaciones se observa su imagen sin que se demostrara contar con el consentimiento y la opinión tanto de las niñas y los niños, como del padre, de la madre o del tutor.

El TEPJF estableció que 36 servidores y servidoras públicas (en delegaciones, subdelegaciones regionales y “Servidores de la Nación”) realizaron actos de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos con la entrega de programas sociales.

Mediante un comunicado, detalló que las acciones se difundieron en diversas redes sociales de esas personas del servicio público y en notas periodísticas.

No obstante, el TEPJF consideró que no hay responsabilidad alguna del actual presidente, porque no autorizó el uso de su nombre e imagen, ni participó en los hechos, como tampoco es el caso del partido político Morena.

Asimismo indicó que María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Bienestar, y Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, tampoco son responsables de las infracciones, ya que la ejecución de los programas sociales es responsabilidad de las y los titulares de las delegaciones estatales.

Ante ello el TEPJF canalizará la sentencia al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, así como a la titular de dicha dependencia federal para lo que corresponda.

Cabe recordar que el PRD denunció a López Obrador, a Albores González, a García Hernández, así como al personal de Bienestar por la supuesta difusión de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.

El PRD opinó que se implementó una supuesta campaña en la que personal de Bienestar realizó diversas acciones como el levantamiento de un censo y la distribución de programas sociales.

Con ellas, desde el punto de vista del PRD, promocionaron el nombre y logros del presidente de México y de Morena, con el fin de posicionarse política y electoralmente frente a la población e influir en los próximos procesos electorales locales y federales.

Ello porque para el desarrollo de esas actividades portaron chalecos, mochilas, gorras y gafetes, y visitaron a la ciudadanía en sus domicilios, con el propósito de registrar a posibles beneficiarios/as y entregar tarjetas bancarias para dichos programas sociales.

Ese es un típico ejemplo de la cero evolución en cuanto a la aclaración de este tipo de delitos en México ya que es la típica actuación de los ministerios públicos, los fiscales y los oficiales de gobierno, que cuando no hay solución, ahí la dejan y encarpetan todo, o si no, como en el caso del ex secretario de la Policía Federal, el señor Luna, de quien se dice había intentos de un secuestro y él mando un mensaje mencionando que deberían de “lubricar” la demanda para que procediera y se iniciara la investigación de inmediato, “lubricar significaba un pago de 20 mil dólares”.

Este tipo de acciones deben de ser penalizadas y se debe de crear un grupo de jueces que representen a todos los partidos para que a toda esta bola de bandidos se les siente en el banco de los acusados y así aclaren todas sus fechorías.

Creemos que México debe entrar en una época de menos fanfarroneo, de menos presidentes musicales que se sienten reyes y de menos gobernadores que se sienten virreyes, es importante recordarles, en estos días de reflexión, que si escogieron la carrera de la política pues que cumplan con la constitución y no “chiqueen” a los criminales, a los envenenadores públicos, a los violadores y a los secuestradores, y castigarlos porque no, con pena de muerte, y si fallaron los funcionarios públicos y se les demuestra haber cometido un delito en contra del pueblo, que reciban cárcel a perpetuidad ya que en ese lugar tendrán el tiempo suficiente para reflexionar todo lo negativo de su actuación, y esto debe ser desde empresas privadas, de empresas públicas y de sociedades civiles.

Empresas que están para cumplir con el apoyo a la asistencia pública

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal), más conocida como Lotería Nacional, es la institución del gobierno de México encargada de realizar juegos y sorteos legales en el país.

LOTENAL tiene como misión hacer llegar la mayor cantidad de recursos económicos, para el apoyo de las prioridades nacionales, mediante el sólido posicionamiento como la mejor opción de sorteos y juegos de azar satisfaciendo las expectativas de la sociedad mexicana en este ámbito.

​Proceso de extinción del fideicomiso: En lo referente al Fideicomiso Público de Lotería Nacional para la Asistencia Pública, instancia a través de la cual se entregaron recursos económicos a instituciones de asistencia durante 2002 y 2003, cabe señalar que con fecha 22 de julio de 2004, se suspendió el otorgamiento de recursos, mediante el Acuerdo de su Comité Técnico N° CTF1a./09/04-S y actualmente se encuentra extinto desde el año 2018

Es importante señalar que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública no tiene la facultad de otorgar donaciones en forma directa, y por mandato de su Ley Orgánica, en su Artículo Segundo, los recursos excedentes que Lotería Nacional obtiene por la realización de sorteos se deben entregar íntegramente a la Tesorería de la Federación, para que ésta los destine a la asistencia pública.

En el caso del Desarrollo Integral de la Familia de la CDMX, su misión está comprometida a fortalecer y satisfacer las necesidades de asistencia social y prestación de servicios asistenciales, proporcionando soluciones eficientes de gran impacto que beneficien a la población más vulnerable y contribuyan al mejor desarrollo de las familias de la Ciudad de México.

Visión: Ser un Organismo de vanguardia e innovación que represente para la población más vulnerable de la ciudad, la mejor opción en cuanto a la prestación de servicios asistenciales, atención social y desarrollo familiar.

Y en el caso del Desarrollo Integral para la Familia del Estado de México (DIFEM), su misión es consolidar el otorgamiento de la asistencia social, con los niveles óptimos de calidad, en las acciones dirigidas a los grupos más vulnerables en la entidad, mediante una decisiva transformación institucional.

Visión: Ser reconocida como la mejor institución de asistencia social que con sensibilidad y empeño identifique y atienda las necesidades de los mexiquenses más vulnerables mediante los valores de la familia y el respeto pleno a la dignidad.

Objetivos: Promover el desarrollo integral de la familia a través de la instrumentación de programas y acciones encaminadas a incrementar los niveles de bienestar de las comunidades más vulnerables, los infantes abandonados, las mujeres, los adultos mayores y los discapacitados.

Sería bueno que se diera a conocer si todos esos institutos, el DIF, el DIFEM y la Lotería Nacional están aportando los recursos para los servicios sociales que se requieren, como en el caso del lema de la Lotería Nacional que dice ser Lotería Nacional para la asistencia pública, de ser así que se cumpla con su lema.

Los gobernantes deben respetar para que los respeten

Es importante que los representantes de las ciudades sean personas que tengan sentido común para que cuando haya calles que ya tienen nombre, se respeten y no después hagan cambio de nombres o modificación de los apellidos, ya que nos hemos enterado de varios casos, como el de un ex gobernador de puebla, que cuando estuvo en el poder mandó borrar el nombre de varias personalidades estatales y sin dar ninguna justificación.

El “Impeachment” de los demócratas contra Trump sigue

Las vacaciones de invierno que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideraba unas precursoras muy esperadas del juicio político en el Senado, se han vuelto un interludio de estancamiento en su batalla contra los demócratas por el lugar y el momento en el que se llevará a cabo su simbólica presentación ante la justicia.

El respiro navideño del prolongado proceso de destitución se acabó antes del 26 de diciembre.

A una semana de que se votara a favor del juicio político, no hay indicios de que el estancamiento navideño sobre cómo y cuándo se desarrollará el juicio de destitución cederá. Los demócratas exigen saber cuáles son los parámetros del juicio antes de enviar los artículos para el juicio político y dejaron en claro que creen que habría que llamar a testigos a comparecer.

En un artículo del periódico The Courier-Journal de la escuela de derecho Boston College Law, el profesor de derecho constitucional Kent Greenfield, le advierte al senador Mitch McConnell, que la lealtad a un presidente no está por encima de la lealtad a la Constitución de EE.UU., y agrega: «Los constituyentes querían asegurarse de que el Senado nunca tomaría a la ligera un juicio de destitución: este requisito de juramento es superior al juramento que cada senador ya ha tomado de apoyar la Constitución»

Sigue el juicio contra el señor Trump, se siguen descubriendo muchas cosas anormales y están buscando hacerle más cargos además del de obstrucción de justicia y desinformación al Congreso, y parece que será en enero o febrero cuando se lleve a cabo, pero obviamente esto está complicando la situación ya que dicen que la Casa Blanca está en crisis.

Lo que será, será. Esperamos que todo sea siempre en beneficio y con respeto a la Constitución, a las Garantías y a la democracia, ya que la democracia es la raíz en Estados Unidos.

Un aplauso, ya que lo importante es concientizar a nivel mundial que nadie, pero nadie, está por arriba de la ley.

