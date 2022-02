Revocación de mandato en números

Son 93,129,048 de electores registrados, lo que significa que para alcanzar el 40% se requiere de 37,251,619 personas que participen en el ejercicio de revocación de mandato.

En 2018 se contabilizaron 56,611,027 votos, de los cuales 55,039,913 fueron válidos y el resto nulos. AMLO alcanzó 30,113,483 votos.

En la elección de 2021 Morena alcanzó 16,136,841 votos (apenas un poco más de la mitad de los que cosechó en 2018).

La diferencia de votos obtenidos por Morena entre 2018 y 2021 fue de 13,976,642 votos.

Digamos que los números de 2021 reflejan el “voto duro” de Morena. Así las cosas, para alcanzar el 40% del padrón, el partido de AMLO va a requerir 21,114,778 votos ¡ADICIONALES!

En la consulta ciudadana de 2021 el número total de sufragios fue de 6,663,208 votos.

Digamos entonces que el “techo” de Morena es de 16,136,841 votos y su piso 6,663,208 votos. Como verán, para Morena, alcanzar el 40% del padrón (37,251,619 votos) resulta ser una tarea casi imposible de lograr por sí sola.

Si votaran personas que se creen el cuento de la revocación de mandato lo único que van a lograr es sumar votantes al ejercicio con el riesgo de alcanzar el 40% necesario para que el resultado sea vinculatorio (cualquiera que este sea).

No hay que entrar en el juego de la revocación de mandato. Hay que dejar solo a AMLO y que los números hablen por sí mismos. AMLO verá que ya no tiene el apoyo de 30 millones. Ese mensaje será infinitamente más duro de digerir para el inquilino de Palacio Nacional.

Si AMLO pierde, el presidente del congreso sería el presidente interino y el congreso (donde Morena tiene mayoría) elegirá al sustituto. Por donde lo veas es un asunto de perder-perder.

No te dejes engañar, no participes en la revocación de mandato.

Descubre el Comité que Trump evadió los registros de llamadas de la Casa Blanca el 6 de enero

Los investigadores que trabajan para el comité selecto de la Cámara que investiga la insurrección del 6 de enero encontraron faltas de datos significativas en los registros de llamadas de la Casa Blanca que, según se informa, han obstaculizado sus esfuerzos para reconstruir sus [Donald Trump] comunicaciones durante el peor ataque al Capitolio desde el incendio de Washington en 1814.

Según el New York Times, el comité ha encontrado “pocos registros” de llamadas realizadas o recibidas por Trump durante periodos en los que se supo que hizo llamadas telefónicas.

Durante su tiempo en la Casa Blanca, Trump hizo uso rutinario de su celular personal y de los celulares de sus asesores cercanos en lugar de seguir la práctica habitual de realizar llamadas a través del conmutador de la Casa Blanca. Debido a que la Casa Blanca no registró esas llamadas telefónicas, los investigadores tienen dificultades para reconstruir con quién habló Trump antes y durante el motín.

The Times también informa que los investigadores no han encontrado ninguna evidencia de que los registros telefónicos oficiales de la Casa Blanca hayan sido alterados de alguna manera.

Los investigadores esperan reconstruir más de las comunicaciones de Trump ese día a través de registros adicionales que se obtendrán de la NARA (Administración Nacional de Archivos y Registros), así como registros solicitados a proveedores de telecomunicaciones para algunos de sus confidentes más cercanos, incluido su hijo mayor, Donald Trump Jr., la novia de su hijo, Kimberly Guilfoyle, y su hijo de en medio, Eric Trump.

Algunas de las comunicaciones que Trump tuvo ese día se informaron anteriormente, como una llamada que hizo al celular del senador de Utah Mike Lee justo cuando una multitud de sus partidarios invadía el Capitolio con la esperanza de evitar que el Congreso certificara la victoria del colegio electoral de 2020 del presidente electo Joe Biden.

Según los informes, Trump también recibió una llamada del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien habló con el entonces presidente después de ser evacuado de la sala de la Cámara.

La revelación de la evasión del expresidente del sistema de registro de llamadas de la Casa Blanca se produce mientras el hábito de Trump de destruir documentos oficiales está bajo un nuevo escrutinio en medio de informes de que algunos documentos que entregó la NARA al panel a principios de este año habían sido rasgados y reconstruidos con la ayuda de cinta adhesiva.

Además, Trump ahora es objeto de una investigación del comité de supervisión de la Cámara de Representantes sobre lo que el comité llamó “violaciones graves potenciales” de las leyes federales de mantenimiento de registros, incluido si Trump conservó registros presidenciales después de que terminó su mandato en enero pasado.

A principios de esta semana, la presidenta del comité de supervisión, Carolyn Maloney, le pidió al Departamento de Justicia que investigara el manejo de los registros de la Casa Blanca por parte de Trump después de que se supo que la NARA recientemente tuvo que recuperar 15 cajas de registros, que son propiedad del gobierno de EE.UU., de la residencia de Trump en Florida.

“La conducta del señor Trump... involucra a un expresidente que potencialmente viola una ley penal eliminando intencionalmente registros, incluidas las comunicaciones con un líder extranjero, de la Casa Blanca y, según se informa, intentando destruir los registros rompiéndolos”, escribió Carolyn en un comunicado a David Ferriero, archivista de los Estados Unidos.

En un comunicado, Trump negó haber actuado mal y caracterizó sus conversaciones con NARA como interacciones “colaborativas y respetuosas” destinadas a establecer arreglos para el “transporte de cajas que contenían registros presidenciales de conformidad con la Ley de Registros Presidenciales”.

“Gran parte de este material se exhibirá algún día en la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump para que el público vea los increíbles logros de mi administración para el pueblo estadounidense”, dijo.

Trump tapó el inodoro de la Casa Blanca con documentos

Donald Trump negó las afirmaciones de que su inodoro de la Casa Blanca estaba obstruido con documentos de los cuales al parecer había intentado deshacerse por esa vía.

Según los informes, el personal de la Casa Blanca de Trump descubrió algunos documentos que tapaban el baño del presidente de vez en cuando y ellos creían que el propio Trump estaba rompiendo papeles y deshaciéndose de ellos en el inodoro, informó Axios, citando el nuevo libro de Maggie Haberman.

Pero Trump descartó el reporte diciendo que es una “noticia falsa”.

“Además, otra noticia falsa, que tiré papeles y documentos en un inodoro de la Casa Blanca, es categóricamente falsa y simplemente inventada por una reportera para obtener publicidad de un libro en su mayoría ficticio”, dijo en un comunicado.

Las afirmaciones de la corresponsal del New York Times en la Casa Blanca, Haberman, que aparecen en su próximo libro Confidence Man, llegan luego de que los funcionarios recuperaron 15 cajas de documentos presidenciales de la residencia de Trump en Florida, los cuales deberían haber sido transferidos a los Archivos Nacionales cuando él dejó el cargo.

Al llevar documentos a Mar-a-Lago en lugar de enviarlos a los archivos cuando dejó el cargo, el expresidente puede haber violado la Ley de Registros Presidenciales. También se ha informado que el personal de la Casa Blanca periódicamente tenía que juntar pedazos de documentos que Trump había roto y pegarlos con cinta adhesiva; una ex asistente, Omarosa Manigault Newman, afirma haber visto al expresidente tragarse documentos en la Oficina Oval.

Crece la especulación de que el descubrimiento de los documentos de Mar-a-Lago podría significar serios problemas legales para la reelección de Trump que se espera que busque en 2024. En una entrevista para MSNBC, el ex fiscal federal Glenn Kirschner señaló que existe una ley federal que “establece sanciones penales por la ocultación, remoción o mutilación de registros federales”.

Si ese estatuto se aplicara contra Trump, se sumaría a una lista cada vez mayor de acciones legales en su contra, cualquiera de las cuales, de confirmarse, podría dificultar o imposibilitar su candidatura a la presidencia.

Harriet Sinclair and Andrew Naughtie.

Afirma la ex jefa de comunicaciones de la Casa Blanca que Trump está "aterrorizado" por el libro de Maggie Haberman

La exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca, Alyssa Farah, dijo el jueves que su exjefe está "aterrorizado" por las posibles revelaciones que podrían surgir de un libro próximo a publicarse sobre su presidencia y campañas.

El libro, Confidence Man, se publicará en octubre, escrito por Maggie Haberman de The New York Times. Haberman es muy conocida por tener al propio presidente como una fuente frecuente a lo largo de los años, y su acceso a la Casa Blanca y al círculo íntimo de Donald Trump es casi inigualable entre los círculos de informes de DC y Nueva York.

Farah declaró en ABC que las revelaciones publicadas en Axios el jueves eran solo la punta del iceberg. Dichas revelaciones afirman que los ayudantes de Trump encontraban de forma regular papel arrugado en los inodoros, el cual creían el resultado de que Trump intentara tirar documentos, así como la revelación de que el expresidente afirma permanecer en contacto con Kim Jong-un de Corea del Norte.

"Todavía hablo con algunas personas en Trumpworld, las que no se han involucrado en la delincuencia", comentó Farah a las coanfitrionas de The View el jueves. "El expresidente está aterrorizado por el libro de Maggie Haberman. Esta es la primera gran anécdota, pero hay muchas más por venir".

A la periodista del New York Times la han criticado algunos en la izquierda por su cobertura de los escándalos de correo electrónico de Hillary Clinton en 2016, pero es una de las reporteras con más fuentes sobre el expresidente y el año pasado reveló que le contaba en privado a sus aliados en Mar-a-Lago que todavía creía en la posibilidad de que se anularan las elecciones de 2020.

Los informes de Axios el jueves, que publicaron extractos de los informes de Haberman, parecían confirmar la caracterización de Farah.

"Este es el libro al que más le teme Trump. Entre los asesores de Trump, el libro de Haberman ha sido el más discutido de la estantería de libros de reporteros que cubrieron las campañas de Trump y la Casa Blanca", declaró el medio de comunicación.

Haberman ganó un premio Pulitzer en 2018 por su cobertura de la Casa Blanca de Trump; también es una de las fuentes periodísticas más citadas, si no la más citada, en la investigación dirigida por Robert Mueller sobre los intentos de Rusia de influir en las elecciones de 2016.

‘Tajantemente’ España rechaza las descalificaciones de AMLO

El gobierno de España rechazó “tajantemente” las descalificaciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de dicho país y las empresas españolas.

Afirmó que el gobierno español desea tener relaciones basadas en el respeto mutuo.

“España trabajará siempre por mantener las mejores relaciones con México y reforzar los lazos con este pueblo hermano. El gobierno desea unas relaciones basadas en el respeto mutuo, como quieren los españoles y los mexicanos, sin este tipo de manifestaciones”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en un comunicado.

En esta semana el presidente López Obrador propuso poner una pausa a las relaciones con el gobierno de España, luego de que en sexenios pasados hubiera ‘saqueos’ por parte de empresas españolas.

El ministerio español indicó este jueves que ambos países son socios estratégicos y están unidos “por profundos lazos humanos, culturales, históricos, lingüísticos y económicos”.

Recordó que España es el segundo inversor en México y cuenta con 7 mil empresas en el país; así como más de 175 mil españoles viven en México y cerca de 30 mil mexicanos residen en territorio español.

“La inversión española se eleva por encima de 70 mil millones de euros y la mexicana en España supera los 25 mil millones”, indicó.

El presidente López Obrador aseguró que la pausa servirá para “darse un tiempo” para respetarse y que España no vea a México como “una tierra de conquista”.

Añadió que, si bien desea mantener buenas relaciones con todos los gobiernos y pueblos del mundo, no quiere que roben al país.

López Obrador mencionó a la empresa energética Iberdrola y la constructora OHL, a quienes dijo que en administraciones pasadas se les dio ventaja sobre otras empresas.

El jefe de la diplomacia de España, José Manuel Albares, dijo estar sorprendido por las declaraciones del mandatario.

Este jueves, el presidente retomó el tema y aclaró que no se refería a una ruptura; sin embargo, sostuvo que dicho país debería ofrecer disculpas a México, por los abusos que cometieron empresas españolas en sexenios pasados.

Aseguró que su apuesta es serenar la relación con el país y “entrar a una etapa nueva de espacio”.

(Redacción Animal Político)

Asesinan a periodista en el sur de México, es el quinto en lo que va del año

El periodista Heber López Vásquez, de 39 años, fue asesinado a balazos este jueves en el puerto de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, sur de México, informaron familiares a Efe.

El crimen es el quinto asesinato que ocurre en México contra periodistas en lo que va del 2022.

López Vásquez era director del portal Noticias Web y su muerte fue confirmada por su hermano Irving López Vásquez, quien también se desempeña como comunicador.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y, de acuerdo con reportes de la policía municipal de Salina Cruz, ya hay dos personas detenidas.

En un comunicado, la Fiscalía General del estado de Oaxaca (FGEO) informó que investiga a dos detenidos "por su probable responsabilidad" en el homicidio del periodista.

Relató que tras la agresión, los probables autores materiales emprendieron la huida, pero policías municipales de Salina Cruz los detuvieron y les decomisaron un arma de fuego.

López Vásquez fue asesinado de cincos tiros en su oficina, ubicada en el centro de la ciudad, cerca de las 20.00 horas locales de este jueves. El lugar permanece vigilado por agentes de la Guardia Nacional y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Irving López Vásquez dijo que su hermano "se encontraba con su hijo cuando fue asesinado", al tiempo que exigió justicia por su crimen.

De acuerdo con la organización Artículo 19, el comunicador había denunciado agresiones en su contra a esta organización en el año 2019.

El pasado martes, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, encabezó una Mesa de Seguridad en las instalaciones militares de Ixtepec para coordinar acciones a fin de garantizar la paz y la tranquilidad en la región.

De enero del 2015 a diciembre del 2021, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha abierto 288 investigaciones derivadas de quejas relacionadas con violaciones a los derechos de los periodistas.

Hasta el momento la Fiscalía de Oaxaca no ha emitido información de los hechos.

México, considerado el país más mortífero para la prensa, vive una violencia inédita este inicio de 2022 por el asesinato de al menos cinco periodistas, dos de ellos en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos.

El domingo se reportó el asesinato de Ernesto Islas Flores en Tijuana, quien fue editor del portal Notiredes en esa ciudad fronteriza y cuyo padre y tío son periodistas.

El miércoles, el Gobierno mexicano anunció el arresto de tres presuntos implicados en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el 23 de enero y cuya muerte en Tijuana desató una movilización nacional contra la violencia hacia la prensa.

El asesinato de Maldonado sacudió al país porque en marzo de 2019 había pedido protección en público al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por un problema legal que mantenía con Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Sin contar todavía el caso en Oaxaca, la ONG Artículo 19 registra 149 periodistas asesinados por su labor desde el 2000 a la fecha, 29 de ellos durante el mandato de López Obrador, que arrancó en diciembre de 2018.

Tras un crimen en diciembre de 2018 y 10 en 2019, el país registró 7 homicidios de comunicadores en 2020 y otros 7 en 2021 y los cuatro ocurridos en enero de 2022.

(c) Agencia EFE

En la 4T van más de 700 mujeres periodistas agredidas

Con un inicio de año plagado de asesinatos en contra de comunicadores mexicanos. Estudios indican que más de 700 mujeres periodistas han sido agredidas en la 4T.

El periodismo se ha convertido en una de las actividades más peligrosas en nuestro país, de acuerdo con organizaciones como Reporteros Sin Fronteras.

Pues desde 2020, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador al poder, hasta el 23 de enero del 2022, se registran 148 homicidios en México.

Y, pese a que supuestamente estamos con el gobierno más feminista de la historia, los actos violentos contra las mujeres han ido en aumento.

Tan solo desde 2010 al 2021 las autoridades lograron registrar mil 200 agresiones. No obstante, hasta 769 casos se detectaron en los últimos tres años, lo que indica que la cuarta transformación no ha cambiado nada.

CONTEXTO

Entre los delitos más recurrentes se encuentran el asedio, las amenazas y los ataques físicos en contra de reporteras, conductoras y periodistas. Esto de acuerdo con el estudio de Signa Lab: «Asedio, amenaza y ataque: la condición de vulnerabilidad de periodistas en México».

Las víctimas lograron reportar los incidentes a Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), quienes recopilaron datos valiosos para su recopilación.

Por medio de su portal, las mujeres pudieron realizar sus denuncias en los últimos 11 años. En esta página, fue posible detectar qué tipo de violencia sufrieron, los agresores, el lugar y la fecha.

Luego de ello, se determinó que más del 64% tuvieron lugar en la era obradorista. Siendo la Ciudad de México la más afectada con 258 casos, le sigue Puebla con 117, Veracruz 116 y Coahuila 78.

“El agravante en cuanto a violencia de género en espacios digitales, es que los mensajes recibidos por periodistas mujeres no sólo recurren a la desacreditación de su trabajos, sino que despliegan una serie de ataques, sobre todo de índole sexual, que buscan humillarlas por su condición de mujeres”, destaca Signa Lab.

Descartada la instalación de más de 57,000 casillas para revocación: INE

Se prevé que la jornada de votación para la Revocación de Mandato presidencial se realice el próximo 10 de abril.

Es imposible que el Instituto Nacional Electoral (INE) instale más de 57,000 casillas el próximo 10 de abril en el país para la realización del proceso de revocación de mandato presidencial, afirmó Lorenzo Córdova.

“Hace días en la sede histórica del Senado se nos conminaba a instalar más casillas de las que el Consejo General por unanimidad, en virtud de la circunstancia en que se nos colocó, aprobó instalar, que son poco más de 57,000 (...) Lamentablemente, ese ya es un hecho irreversible. El trabajo de organización de la elección hace imposible que hoy podamos cambiar eso, que es una situación a la que nos orilló la condición presupuestal en la que nos colocaron. Pero creo que es un buen recordatorio de que esto no debe volver a pasar en el futuro”.

En reunión de trabajo con los cinco integrantes del autodenominado grupo plural de senadores, el consejero presidente del ente electoral autónomo detalló que para la revocación presidencial se instalará prácticamente el mismo número de centros de votación que para la consulta popular del año pasado, “cuando tampoco recibimos recursos para poder realizarla”, con la diferencia que en abril próximo habrá casillas especiales donde podrán votar en todos los distritos electorales del país ciudadanos que estén en tránsito.

Desde su perspectiva, “es grave, como precedente” la insuficiencia presupuestal para el proceso revocatorio “porque si esto ocurre en las elecciones de 2024, cuando habrá la elección más grande en la historia (...) la democracia se pone en riesgo”.

La suficiencia presupuestal de las autoridades electorales, consideró, debe ser garantizada como un mecanismo de ejercicio de su propia autonomía.

Y propuso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el fondo del asunto, a fin de que, “sin mermar la potestad constitucional de la Cámara de Diputados para definir el presupuesto’’, señale que los diputados federales no están por encima de la Constitución y no pueden “desfondar” a otras instancias por la vía presupuestal.

Por su parte, el senador Germán Martínez dijo que si en el proceso revocatorio presidencial no vota por la ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador al menos el mismo número de personas que firmaron para solicitar su realización querrá decir “que hubo fraude y que hicieron fraude ellos”.

Reforma electoral

Martínez anticipó que el grupo plural no aprobará una eventual reforma electoral tutelada por el gobierno, los dueños de los medios de comunicación o alguno de los actores.

“Queremos una reforma incluyente, hecha y dictada solo por la representación nacional, no hecha ni dictada desde Palacio Nacional o desde Bucareli”.

Opinó que la reforma necesaria en materia electoral es aquella “que impida que el crimen o el narcotráfico decida por los electores. Si va a incrementar las facultades de la autoridad electoral para que el crimen no se inmiscuya en las elecciones, cuentan con nosotros”.

El senador Emilio Álvarez Icaza aseguró que “ninguna reforma electoral que atente contra la autonomía del INE va a pasar” en el Senado.

[email protected]

Aquí lo importante es ver que si este señor sale desaforado, que se cumpla con lo que siempre él ha dicho, que se vaya a su rancho, a “La Chingada”.

Carlos, Andrés y yo

Que tal queridos amigos:

Andrés Manuel, ya es guerra declarada, pues muy bien, vamos a los puntos:

Tú no tienes ningún derecho a pedirle a un periodista que rebele sus emolumentos y que diga quien lo patrocina, ¡Ningún derecho!

Qué clase de presidente eres antidemocrático Andrés Manuel para primero, dividir a la sociedad mexicana en dos y atacar a una parte de esa sociedad porque no está contigo.

Qué clase de presidente es quien fustiga a sus críticos al grado de pretender exigirle el presentar sus emolumentos ganados en el sector privado y por lo tanto que no tiene ninguna obligación de exhibir porque para eso está el derecho, para cuidar los intereses de los mexicanos y no los intereses de la capila de maleantes que te rodean Andrés Manuel.

Qué clase de presidente en lugar de proceder con dignidad y aceptar que su hijo es un malandro que simple y sencillamente en tres años se ha convertido en multimillonario gracias a su empresa Rocío de chocolates y cervezas, y a la sociedad con su esposa Carolyn Adams, cuyos padres son propietarios de Cava Energy, que tiene tratos con PEMEX millonarios y que han ostentado casas en Houston bastante más lúcidas que la famosa Casa Blanca, de la Gaviota de Peña Nieto que ya por cierto voló del nido, como van a volar del nido muchos cuando dejes de ser presidente. Ha te recuerdo una cosa, si nos prestas vida, señor masías de Macuspana, seguramente al termino de tu mandato que esperamos sea pronto, si te revocan el mandato en 2022 en abril, o bien, a lo mucho en 2024, ya no falta mucho he, ya no falta mucho, ya estas, ya rebasaste el cenit de tu gobierno, voy a seguir siendo periodista igual que mi hijo Carlos y tú no vas a seguir siendo presidente, nada más para que lo vayas meditando porque estoy seguro de que de los presidentes de México el primero que va a entrar a la cárcel vas a ser tú porque no vas a poder justificar toda la barbaridad de mentiras y de confabulaciones que has cometido.

¿Quieres saber cuánto gana mi hijo? Te lo puede decir o no porque es su derecho, como te puedo decir yo que no gano casi nada y que me importa un comino el dinero, que prefiero mi libertad como la ha ejercito siempre ¡y tú lo sabes! Porque tú has estado en mi mesa y sabes perfectamente bien la clase de austeridad con la que he vivido yo, no como tú que hablas y hablas por hablar y mientes y mientes por mentir.

Ya está bien que insultes a mi hijo, si hay un corrupto en esta relación eres tú y bien lo sabes, ya quisieras tú tener un hijo como Carlos del que me enorgullezco profundamente porque ha seguido los pasos de un padre que siempre ha defendido su derecho a la libertad de expresión y ha cuestionado ¡severamente!, a los regímenes que ha tocado o que le ha tocado vivir.

Yo desde muchos años antes de que tú fueras falderillo de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, cuando eras tú priista, yo ya ejercía la libertad de expresión y ya cuestionaba a los presidentes en ejercicio, Miguel De La Madrid, bueno desde antes, López Portillo, Miguel De La Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto, saben perfectamente bien ¡como tú! Que he ejercido la crítica ¡siempre!

Y por eso me enorgullece que Carlos este desnudando toda la inmundicia de tu gobierno y eso no lo puedes tolerar, no lo puedes tolerar porque tu soberbia inaudita, tú capacidad de generar manipulación colectiva es inmensa, por esta razón te enfurecen las críticas ¡porque no sabes gobernar! Porque además, hay que decirlo, de dónde obtuviste el dinero para financiarte durante tantos años fuera de los cargos públicos una vez que dejaste en 2005 la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal hasta que conquistaste la presidencia engañando a muchos votantes que de los cuales también mucho se han retirado de tu grupo de incondicionales.

Ya no son 30 millones los que te apoyan he, si, tú sabes porque manejas las influencias como te da la gana, la verdad sabrás que cuando menos un tercio de aquellos que votaron por ti ¡No lo volverían a hacer nunca!, por la decepción que generas.

Pero además cómo te atreves, digo yo, a insultar a un periodista libre, cómo te atreves a pedirle cuentas, ultimadamente ¡claro! Por supuesto que tiene ingresos pues que crees que la gente trabaja gratis y que el único que trabaja, según dices tú, el presidente nada más, y en qué trabajas he, fuera de la presidencia porque resulta que con tu sueldito que dices que tienes no te alcanza, 108 mil pesos, para impulsar a tus hijos mayores, no vamos a hablar del hijo menor porque por ese respondes tú y además aunque ya la prensa este desatada con este muchachito yo no lo voy a hacer por respeto a la edad del jovencito, pero los tres hijos mayores, los hijos que fueron tuyos y de Rocío Beltrán, una mujer que por cierto siempre escondiste, porqué Andrés Manuel ese cambio de actitud con las mujeres, a Rocío la escondías y a Beatriz Gutiérrez Müller la destacas. Cuál fue el cambio de posición respecto a estas dos mujeres, porque Rocío era una gran mujer he, era una mujer respetada y respetable, en cambio… pues no voy a hablar mal de la que se dice que no es primera dama pero ejerce como tal.

Pero lo que sí te voy a decir Andrés Manuel es que tengas cuidado cuando te metes con mis hijos porque cuando acabe tu gobierno te voy a dar la cara y entonces te vamos a ver de hombre a hombre y yo voy a seguir siendo periodista y tú ya no vas a ser más que un hombre repudiado por la historia.

Esto es lo que te quería decir hace mucho tiempo, que ya me tienes cansado de querer difamar mi apellido, mi nombre cuando tu nombre y tu apellido van a ser flagelo de la historia y cuando acabe tu gobierno, ya sea en este año o en 2024, cuando acabe tu gobierno tu apellido y tu estirpe van a ser tan bajas y repulsivas como lo han sido otros personajes de la vida institucional.

Los hijos de Echeverría por ejemplo, los hijos de el que fue presidente, Miguel Alemán, una vez escuche a mi padre decir que había visto en Veracruz como se paseaba Miguelito Alemán Velasco, el que fue luego gobernador de Veracruz, y que escuchó a alguien decir “mira ahí va el hijo de un ladrón”, esto mismo van a decir de tus hijos Andrés Manuel, “ahí va el hijo de un ladrón”.

En cambio las veces que he estado con mi hijo he visto como lo acoge la gente, como lo respeta, nunca he escuchado un insulto contra él salvo de los bajos de la política, salvo de aquellos que creen que por insultarnos a mí y a mi hijo ya quedan en estado de gracia ante ti porque eso es lo que buscas Andrés, que los solapadores de la ignominia te reverencien.

Pero eso se te va a acabar porque no va a haber reelección, no creas tú que a tu edad y a la mía se puede gobernar un país, tú tienes una serie de lagunas mentales que evidencias cada mañanera, mira, mira como hablo yo, fluidito, fluidito, e no me estoy con pausas porque afortunadamente Dios me ha respetado y me ha respetado porque yo he escogido el camino de la libertad, el camino de la democracia, el camino en contra de toda dictadura como la que tu estas pretendiendo encabezar ahora mismo amenazando los intereses de otros países.

Eres un miserable Andrés Manuel y te lo digo de cara, aquí estoy, no voy a ir a tus mañaneras inmundas, a tus miserables mentirosas de la mañana, no voy a ir jamás porque me asquean, me asqueas tú Andrés Manuel.

Ya deja de calumniar a mi hijo, ya deja de calumniarme a mí, porque hay algo que sí me consta porque lo estoy viviendo en lo propio, en mi carne propia, sé que eres un calumniador porque no tienes argumentos contra nosotros y entonces te das a la tarea de decir que tiene Carlos la obligación de mostrar sus ingresos, ¡No señor!, esto es un acto de autoritarismo venal, no tienes ningún derecho de solicitar a un particular que revele sus ingresos porque además ahí tienes a la Secretaria de Hacienda y ahí se ven los ingresos de cada quien, o de que sirven entonces ser un hombre privado y libre cuando un presidente pretende que ese hombre privado y libre este sometido al riguroso análisis de tus contralores.

Esto no sería democracia, esto es sencillamente dictadura Andrés Manuel y tú lo conoces, tú conoces muy bien, sí has leído algo porque te digo una cosa una vez uno de tus editores, Ariel Rosales de Grijalbo, me llegó a decir que no podías cobrar tus regalías porque te faltaba el registro federal de causantes, al que obligas tener a todos los demás mexicanos, eres un ladrón además, un ladrón y un hombre que ha provocado en estos seis años, que van ya la mitad afortunadamente, en estos últimos tres años de los seis que supuestamente debes terminar, 5 años 10 meses, lo único que has provocado es una profunda división por los radicalismos que has mostrado entre conservadores y liberales.

Es que acaso no sabes que están partidos también por mitad, los gobiernos de otras naciones como España, como Estados Unidos por ejemplo, en donde hay republicanos y demócratas casi al 50 por ciento cada bando, y no se desprecia a los ciudadanos que son de otra filiación política, se les respeta, se les respeta, esto es importante que lo sepas no solamente gobiernas para los morenistas si ese es tu concepto de democracia estas equivocado, estas en un error brutal que solamente es producto de tu ignorancia, de tu falta de cultura, de tu sapiencia ¡No mereces ser presidente de México!, para acabarlo de decir de una vez, estas usurpando un cargo que no te pertenece sencillamente porque los 30 millones de votos fueron manipulados y ahora mismo si se hiciera una encuesta real lo verías.

Ya quieres controlar también al INE, si lo logras serás un dictador y a los dictadores, por lo que dice la historia, se les apresa o se les castiga de una manera más brutal.

Ten cuidado Andrés, ten cuidado porque ya estas rebasando el límite de la paciencia de muchos mexicanos, ten cuidado de lo que va a decir de ti la historia. No convoco a la violencia, nunca lo haré, pero te digo que tengas cuidado porque te va a tratar muy mal la historia si sigues calumniando a quienes no opinan como tú. Yo si te digo con todo el corazón y como hombre ¡Ya está bien de tus calumnias!, ¡Ya está bien de tus infamias!, ¡Eres un miserable!, no digo de más porque además me avergüenzo profundamente de haberte tendido la mano muchas veces, me avergüenzo de haber sido tu amigo¡, ¡Me avergüenzo de haber creído en ti!, y solamente ahora has colectado rencor, rabia y mucha frustración en miles de mexicanos, este es tu legado para la historia ¡Miserable! Andrés Manuel.

Perdónenme, no me van a callar y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.

López Obrador violó en vivo el Código Fiscal de México

Durante la conferencia matutina de este viernes, Andrés Manuel López Obrador rompió las leyes, mostrando una vez más lo autoritario que es. Esto ya que AMLO violó en vivo el código fiscal de México al difundir los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola en distintos espacios informativos.

En 2012 Arturo Zaldivar, ahora titular de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) dejó como precedente que no se debe considerar de interés público la información fiscal privada que no tenga relevancia para evaluar la actuación del gobierno sobre algún tema. Y que esta no debe ser utilizada para satisfacer la curiosidad de las personas sobre aquellos a quienes se afecte revelando los datos.

AMLO violó en vivo el código fiscal de México

Andrés Manuel, lejos de evidenciar algo importante de Loret de Mola, solo se evidenció a sí mismo. Esto al hacer uso de las instituciones de México para atacar directamente a un comunicador.

Además de lo anterior, AMLO violó el Código Fiscal de la Federación Federal en su artículo 69. En el que se establece que que los involucrados en la aplicación de disposiciones tributarias están obligados a guardar absoluta reserva a las declaraciones. Así como de los datos de los contribuyentes.

Qué dice el Código Fiscal de la Federación Federal

Artículo 69

El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación.

Una vez más estamos viendo como este señor no tiene idea de nada (de respeto) de conocimiento, pues continúa con las ofensas

Exhibe AMLO los supuestos ingresos millonarios de Loret de Mola

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mostró en la conferencia mañanera de este viernes cifras de los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola, del portal Latinus, y el periodista le respondió que son datos falsos, que esto viola la ley y lo pone en riesgo.

Esto, una semana después de que el portal Latinus, donde trabaja Loret de Mola, mostrara un reportaje que exhibía un presunto conflicto de interés, pues uno de los hijos del presidente vivió en una casa ubicada en Houston, propiedad de un ejecutivo de Hughes, empresa contratista de Pemex.

“Gana más que yo”, dijo el mandatario federal este viernes, exhibiendo un gráfico que muestra, según él cómo Loret percibe ingresos mucho más altos que el presidente de México, es decir, más de los 2 millones 11 mil pesos de AMLO.

Respecto a las acusaciones del presidente, Loret de Mola respondió: “Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa… donde dejé de trabajar en 2019”.

Y en un mensaje posterior: “El presidente está acorralado. No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador”.

En su exposición, López Obrador acusó a Loret de Mola de dedicarse a atacar su mandato, y ser un “mercenario”. Sobre de dónde obtuvo los supuestos ingresos del periodista, dijo que “la gente ayuda”, y “le llegó información sobre cuánto gana Loret”.

Dijo que desde hace tiempo desapareció el Cisen, que hacía espionaje, pero que desde hace tiempo lo apoya el pueblo, y le envía reportes.

El mandatario incluso dijo que pediría al SAT que le ayude a certificar los datos, sobre los ingresos del periodista Loret de Mola, además de que se revise si paga impuestos.

(Redacción Animal Político)

Esto también es un grave error, porque podría decirse que no tiene conocimiento total de las leyes porque las está quebrantando con este tipo de requerimientos, hablamos que se trata de un profesionista o vamos a decirlo bien, de una persona que trabaja en la iniciativa privada, que no es lo mismo que un servidor público.

Los presidentes de EU y Rusia sostuvieron una llamada este sábado, en la que no se llegó a ningún acuerdo

(AFP)

El presidente Joe Biden advirtió a su contraparte del Kremlin Vladimir Putin que Estados Unidos “responderá decisivamente e impondrá rápidos y severos costos a Rusia” si invade Ucrania.

Este sábado Joe Biden, presidente de Estados Unidos, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso Vladímir Putin.

En esta platica, Biden aseguró a Putin que Estados Unidos está preparado para tomar la vía diplomática sobre la situación en Ucrania, pero de ser necesario también para escenarios distintos a la diplomacia.

Se supo que fue aproximadamente 1 hora con 2 minutos lo que duró esta llamada, en la que Biden advirtió con imponer "costes severos" a Rusia en junto con sus aliados en Europa si Rusia invade Ucrania.

El presidente Biden habló hoy con el presidente Vladimir Putin para dejar en claro que si Rusia continúa invadiendo Ucrania, EE. UU. y nuestros aliados impondrán costos rápidos y severos a Rusia. El presidente Biden instó al presidente Putin a participar en la distensión y la diplomacia en su lugar.”

La Casa Blanca: Cabe mencionar que esta ha sido la primera conversación directa entre los dos líderes desde el 30 de diciembre, cuando ambos dejaron manifiestas sus diferencias sobre Ucrania.

Es importante conocer la respuesta en este tipo de situaciones ya que esto provoca una máxima tensión entre los habitantes del planeta porque de no llegar a un acuerdo conveniente para ambos países esto podría desencadenar un fatal desenlace, estaría el mundo en una situación de miedo, que no se ha vivido desde que acabó la segunda guerra mundial, escenarios que nosotros nos tendría en una intranquilidad constante.

Debemos valorizar lo bella que es la paz, lograr un entendimiento para vivir en armonía y con respeto todo esto a través de la comunicación y el entendimiento para que se pueda superar un conflicto bélico.

Les deseamos la mejor de las suertes a ellos y a todos, esperamos que así sea.

Mara Lezama rumbo a la gubernatura del estado de Quintana Roo 2022

La alcaldesa Mara Lezama toma ventaja en la carrera por la gubernatura de Quintana Roo 2022, así lo ha demostrado una encuesta de MetricsMx.

Aun cuando todavía faltan algunos meses para que los ciudadanos de ese hermoso estado que es Quintana Roo, puedan votar por el candidato que llene las cualidades y los requisitos para representarlos, estamos seguros que ganará el mejor.

Hasta ahora parece ser que la población de Quintana Roo tiene claras sus preferencias electorales, ya que Mara Lezama, candidata de Morena, podría ganar con más del 40 por ciento de los votos.

Le deseamos éxito y la mejor de las suertes.

Personalidades en Política

