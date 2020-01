Reyli Barba llegará este 14 de febrero a Cancún

CANCÚN.- Tras su exitoso regreso a los escenarios Reyli Barba compartirá una romántica velada para todos los enamorados el próximo 14 de febrero con su gira “La Metamorfosis”, con la que se presentará en la Plaza de Toros de Cancún.

En exclusiva para Novedades Quintana Roo, Reyli asegura que desea compartir con el público cancunense esta nueva etapa de su vida, la cual está disfrutando al máximo y representa para él una completa metamorfosis.

“Vamos a dar un concierto celebrando el Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad en la Plaza de Toros, estoy muy contento de volver a Cancún en un día tan especial.

Siempre he creído que el amor es la panacea para todos los males, el amor en todas sus manifestaciones, el amor a la vida, a uno mismo, a los padres, a los amigos, al mundo, el amor es el que detona las ganas de ser una mejor persona, estaremos entonces el día 14, que es simbólicamente, pues el día del amor debe ser todos los días”, detalló contento y orgulloso de presentar su nuevo material discográfico.

“Será un show donde comparto a mi público varias canciones del nuevo álbum y, por supuesto, los clásicos, el sonido que hemos logrado es muy distinto a lo que veníamos escuchando los últimos 14 años, pues después de que me separé de Elefante, encuentro una nueva banda que se llama Los del Sur, con quienes estoy haciendo la gira, y he encontrado un sonido muy particular, con ellos grabé el disco y he hecho los nuevos arreglos de los clásicos, así que va a ser emocionante para todos”.

Un nuevo Reyli cantará a Cancún

“La verdad es que ni yo mismo me reconozco cuando me veo al espejo, se me olvida quien soy y eso me gusta, porque todos los días me tengo que reinventar, todos los días tengo que escribir una canción que me emocione, yo vivo de mis emociones, las canciones son el vehículo para conectar con el público, ese puente de acercamiento con la multitud, con el universo, porque hoy gracias a Dios con las plataformas me pueden estar escuchando en el rincón más pequeño de Hong Kong, de La Habana, o de Bolivia, de Argentina, de Chiapas, es justamente esa oportunidad de poder conectar con mucho más público que antes y me emociona porque tengo mucho que decir, estoy en una vida nueva y tengo mucho que compartir”, puntualizó el cantautor, quien también se sumó al movimiento “Caribe solo hay uno”, al lado de Karenka.