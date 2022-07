Reyna Fierro, exparticipante de La Voz que cosecha éxitos en Puerto Morelos

Luego de la ronda de “Los Nocauts” la cantante veracruzana que vive en Puerto Morelos, Reyna Fierro salió este martes del programa La Voz México al perder su duelo contra Jennifer Santos, representante de Playa del Carmen, en una demostración de talento, ambas concursantes del equipo de Yuridia.

Reyna Fierro y Jennifer Santos llegan al escenario de #LaVoz para enfrentarse en un 𝐊𝐍𝐎𝐂𝐊𝐎𝐔𝐓. 🤩✌🏻🎶 #ConEsaVoz pic.twitter.com/y9nTKDJ6MA — Lᴀ Vᴏᴢ (@LaVozTvAzteca) July 13, 2022

La intérprete de 38 años de edad relató a Novedades Quintana Roo, su experiencia en el programa de talentos más importante de la televisión y cómo fue el momento en el que los cuatro coaches apretaron el botón para “pelear” por ella.

Reyna Fierro dijo que luego de varios años de hacer innumerables castings para poder ingresar a los reality show que hay en nuestro país, por fin realizó audiciones para el programa La Voz México.

Detalló que, al ser tiempos de pandemia, el casting es diferente pues todo es por videos, después de eso se hacen entrevistas por medio de plataformas digitales y posteriormente más videos para después recibir el aviso de que fue seleccionada.

Al entrar al escenario de La Voz, Reyna aseguró que estaba nerviosa como pocas veces, sin embargo salió a dar lo mejor de sí misma para tratar de ganarse un lugar en algún equipo.

“Súper nerviosa y encomendándome a Dios y todos los santos, pidiéndole que, si era mi momento, me abra los caminos, una vez que empecé a dar las primeras notas, la voz me vibraba, veo que no se volteaban y ya que se voltearon me sentía con más carga sobre mí, imagínate cinco artistas sobre ti”.

"Me decidí por Yuridia porque me siento conectada con ella". Reyna Fierro nos platica su experiencia en #LaVoz. ¡Mucho éxito! 👏🎙️🎶 pic.twitter.com/PWRpNRFHw1 — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) July 14, 2022

Reyna optó por irse al equipo de Yuridia, a pesar de que el dueto HA-ASH, Joss Favela y David Bisbal también se voltearon y esto fue debido a que siente una conexión con la cantante salida de La Academia por el estilo de canciones que interpreta.

Aseguró que Yuridia siempre tuvo palabras de aliento hacia ella, le pedía que se plantara en el escenario pues tenía la voz y el talento para hacerlo.

Luego de perder el “Nocaut”, Reyna Fierro, dijo que continuará con sus proyectos en la música por lo que actualmente está con su pareja afinando detalles para un proyecto que se llama “Voces que Cambian Vidas”.

Finalmente dijo que seguirá con su trabajo como cantante en hoteles y eventos en donde la contraten, además de que cuenta ya con un álbum de 10 canciones; siete de su autoría y tres más de su papá, producción que está disponible en la plataforma digital Spotify.