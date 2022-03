Aumenta el rezago educativo en Q. Roo tras dos años de clases a distancia

Tras dos años de pandemia y clases a distancia, el rezago educativo creció 27% en el estado de Quintana Roo, de acuerdo con las últimas mediciones hechas por la Secretaría del Bienestar sobre pobreza y rezago social.

El informe indica que durante el 2020 se contabilizó a 259 mil 057 personas dentro de esta carencia, mientras que para el 2021, la cifra se elevó a 329 mil 937, es decir, se sumaron 70 mil 880 habitantes.

La Secretaría del Bienestar señala que estos números representan al 17.5% de la población de Quintana Roo, indicador que aún se encuentra por debajo de la media nacional de 19.3% de rezago educativo.

De los más de 329 mil quintanarroenses con rezago, la mayoría se concentra en tres municipios: el 34.8% (114 mil 880) en Benito Juárez, 12.6% (41 mil 756) en Othón P. Blanco y 11% (36 mil 443) en Solidaridad.

Las autoridades educativas del estado han señalado que los diversos sistemas de enseñanza, tanto el tradicional, como el abierto, perdieron estudiantes durante la pandemia de Covid-19, porque muchas familias se mudaron de Quintana Roo para regresar a sus entidades de origen por el cierre de fuentes de empleo.

Autoridades educativas trabajan para acortar brecha académica

Marisol Vanegas Pérez, rectora de la Universidad del Caribe, señaló que las instituciones también están trabajando para establecer programas de tutorías y nivelación para los estudiantes que lo requieran y así evitar la deserción.

“Fueron dos años bastante largos, nosotros calculamos de dos a cuatro años el seguir reforzando las medidas de compensación, por lo que la pandemia pudo generar en aprovechamiento escolar en los niveles de primaria a secundaria y de preparatoria a universidad”, dijo.

Indicó que un grupo de profesores y alumnos de servicio social están emprendiendo un programa de tutorías para el nivel básico y medio superior, con la finalidad de acortar la brecha académica.

¿Qué es el rezago educativo?

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) define como rezago educativo a todos los ciudadanos de tres a 21 años que no cuentan con educación obligatoria y no asisten a un centro de educación, los mayores de 22 años que no han terminado la preparatoria, así como mayores de 16 años sin primaria completa.