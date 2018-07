Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Hasta 2017, en el Estado se tenía registro de más de 300 mil personas mayores de 15 años de edad, en rezago educativo, es decir, que tienen estudios de primaria o secundaria incompletos, según la Encuesta Nacional de los Hogares 2017.

Los datos, recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) desde 2014 de forma anual, señalan que 26% de la población mayor de 15 años, se encuentra en rezago educativo, es decir, que de un millón 236 mil 204 en ese rango de edad, 319 mil 812 no tiene sus estudios básicos completos. Pero, 74% sí lo tiene, es decir, 916 mil 392 habitantes.

En 2016, el número de habitantes en rezago educativo era un punto porcentual mayor, es decir que 27% de la población no tenían sus estudios básicos completos y 73% sí los tenían. En ese año se registraron un millón 208 mil 879 habitantes de 15 años y más, 27 mil 347 más que en 2017, cuando se contabilizó a un millón 236 mil 812 quintanarroenses en ese mismo rango de edad.

La encuesta 2017 da a conocer que los habitantes de tres a 30 años de edad son el grupo de población que está ejerciendo sus estudios desde preescolar hasta nivel superior o posgrado.

En este sentido, la Encuesta Nacional de los Hogares 2017 (ENH), marca que existen 829 mil 821 habitantes de 3 a 30 años de edad, de los cuales 45% no asiste al sistema educativo ya sea básico, medio superior o superior, es decir, 372 mil 084 quintanarroenses no estudian.

Mientras que 55% de ese grupo de edad, es decir, 457 mil 737 personas, sí acuden a la escuela.

Andrés Blanco Cruz, regidor del municipio y coordinador de la Central Campesina Cardenista en la zona sur del Estado, comentó que aunque no tiene una cifra exacta, la falta de escolaridad es un hecho palpable en varias comunidades.

Además coincidió en que no están haciendo campañas para que la gente acceda a salir del rezago educativo.

Indicó que lo más “extraño” es que han detectado casos de campesinos en varias comunidades del municipio capitalino que cuentan con sus certificados de primaria y secundaria pero no saben leer o escribir.

“Es lamentable que las personas estén en esas condiciones, un documento tan sencillo e importante más aún para la gente del campo y zona maya que les impide a veces poder acceder a programas o son víctimas de estafadores porque no pueden estar informados objetivamente”, refirió.

De acuerdo con las cifras del Instituto para la Educación de los Jóvenes y Adultos (IEEA), en la entidad existe un promedio de 303 mil 086 personas de más de 15 años que no han concluido su educación básica. Más de 40 mil 620 quintanarroenses no saben leer y escribir, 95 mil 604 no cuentan con la primaria terminada, mientras que 166 mil 862 personas no han concluido la secundaria.