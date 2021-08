Ribera, sin agua y sin jabón para regreso a clases presenciales

Los planteles educativos ubicados en la ribera del río Hondo no garantizan condiciones sanitarias para un regreso seguro a las aulas, porque la mayoría no cuenta con agua, energía eléctrica o fueron presa de la delincuencia.

Rene Misael Millán, representante de la Sociedad Organizada de Socorristas (SOS) informó que en recorridos hechos a lo largo de la ribera del río Hondo, constataron las condiciones en las que se encuentran los planteles educativos de esa zona rural.

Consideró que las autoridades no han realizado una estrategia adecuada y han dejado el tema en manos de la población.

“Estamos en una ola de contagios que en lugar de disminuir va al alza, por lo que no es momento de tal acción”.

Hizo un llamado a los padres de familia a analizar bien si llevan o no a sus hijos a clases presenciales, porque las escuelas de la zona rural no garantizan condiciones sanitarias para un regreso seguro a las aulas. “El agua es fundamental para mantener la limpieza y el lavado constante de manos, sin embargo, escasea en las escuelas. Además, hay profesores contagiados, entonces no es un buen aliciente volver a la normalidad”. Es ante estas circunstancias que privilegia la salud, realizó un llamado a los papás a pensar más de una vez su decisión de enviar a sus hijos a los planteles educativos, en tanto éstos reúnen todas las condiciones.

“Los padres tienen que ver cuáles son las condiciones, y si sus hijos de veras van a estar seguros en las aulas y que si se va a regresar que esté todo planeado y seguro”.Rene Misael Millán recriminó a las autoridades, que aun sabiendo que no generaron una estrategia adecuada con tiempo, hoy tomen una determinación que pone en riesgo la salud de la comunidad educativa.

“Me parece que también ha faltado mucho para llevar esta pandemia como se debe llevar, como ocurre en otros países donde ya hay clases presenciales, pues son naciones cuyas autoridades planificaron una estrategia, y aquí me parece estamos únicamente a la voluntad de Dios.

El gobierno de Quintana Roo determinó que el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto será de manera voluntaria, de acuerdo con el cumplimiento de los protocolos sanitarios y en las escuelas que puedan hacerlo.