Ricardo Arjona en contra de los conciertos virtuales

Cancún.- Después de la inédita campaña que realizó de su nuevo álbum llamado “Blanco y Negro”, el cantante guatemalteco Ricardo Arjona, estrena hoy 31 de julio, en todas las plataformas tradicionales el disco “Blanco”, el cual fue grabado en los estudios londinenses de Abbey Road. Para este lanzamiento, Arjona anunció en conferencia de prensa mundial una grata sorpresa, interpreta el tema “El amor que me tenía” al lado del español Pablo Alborán y realiza otro dueto con Gaby Moreno en el tema “El Blues de la Notoriedad”. Además sorprendió al asegurar que no está de acuerdo con los conciertos vía streaming, por lo que esperará para compartir con sus seguidores en vivo y en directo.

“Espero que esto termine, tengo fe que sea pronto, no me imagino un concierto a distancia, desde la casa, la desesperación de muchos ha generado muchas ideas, yo sigo apostando por volver a lo que teníamos antes, con todas las consecuencias que haya en el camino pero no me imagino un concierto con tapabocas y con personas separados con dos metros de distancia, no es momento, los lives no generan ni el 5% de la emoción que hace un público en vivo, es prácticamente imposible compensar en video la energía que genera el público, así que no nos queda más que esperar, sin prisas, sin anticipar para no tener más problemas”, detalló Ricardo Arjona, quien compartió cómo surgió el disco Blanco.

Blanco y Negro nació por casualidad

El cantautor recordó una pelea en un bar de Londres entre bandos de equipos de fútbol contrarios, él, escondido debajo de una mesa para que no le tocara alguno de los vasos y ceniceros que volaban por el lugar, así nació la primera estrofa de su primer sencillo, …¿quién le dio los hongos al Dios que nos hizo” y así, dejó a un lado el proyecto que trabajaba llamado Mujeres para dar pie a Blanco y Negro, el cual compartió primero con sus seguidores dentro de la app Mundo Arjona y hoy con el resto del mundo.

“Yo no sabía en qué iba a parar, no sabía que iba a hacer dos discos que se llamarían Blanco y Negro, no teníamos Abbey Road, empecé a componer basado en aquel texto (Hongos) que le envié a Dan Warner, logramos tener un proyecto de 24 canciones”, expresó Ricardo Arjona orgulloso de este material, según sus palabras uno de los mejores de su carrera, ya que asegura lo hizo a su gusto y no pensando en lo que debe sonar en la industria, de ahí su premisa “Díganme que hay que hacer para no hacerlo”.

“Hoy estamos compartiendo el primer disco Blanco, que contiene 14 canciones más la participación de Pablo Alborán en el tema “El amor que me tenía”; hoy los duetos y las colaboraciones se dan por intereses de otro tipo, esto fue algo que surgió natural y que nos dio mucha emoción”, expresó el guatemalteco, quien aún no tiene fecha para el lanzamiento del segundo disco llamado Negro.

“Nosotros teníamos en enero el proyecto de Negro completamente terminado, acompañado de un libro con escritos inéditos, íbamos a hacer una gira itinerante en diez ciudades de América Latina y España con un concierto acústico para presentar este proyecto, uno de los aspectos positivos de esta pandemia es que puso más loca a esta gente y me obligó a improvisar maneras de pasar el día, estar encerrado obliga a ponerte creativo, yo lancé canción por canción, algo que nunca había hecho. Decidimos sacarlo y compartirlo, no sabemos que hubiese pasado si sacamos blanco en época normal pero estamos muy contentos”.

Dejó a un lado Mujeres por Blanco y Negro

Mujeres estaba siendo preparado por el cantante en junio de 2019; sin embargo, el destino puso en su camino los primeros acordes de Hongos y abandonó este proyecto en el que cantaría a dueto con grandes voces 10 canciones inéditas.

“Tengo grabadas como cuatro canciones de un proyecto llamado Mujeres, ya iba bastante avanzado, me sigue pareciendo un proyecto interesante pero cuando apareció Blanco y Negro me voló la cabeza y me tiré con este proyecto, quizá lo retome en algún momento, era un disco sencillo a piano y a dos voces, en vivo, 10 canciones inéditas que seguro pronto retomare”, puntualizó.