Ricardo Arjona estremece al mundo con el tema Hongos

Cancún.- Hoy, Ricardo Arjona se reinventa y evoluciona volviendo a sus raíces, con el estreno mundial de Hongos, tema que rescata la esencia Arjona, la de sus inicios cuando cursaba la universidad en Guatemala.

Hongos es una canción que nació de manera accidental en el corazón de la bohemia londinense y con la que el guatemalteco pretende romper esquemas en la industria musical.

En una entrevista exclusiva para Novedades, el cantautor dijo que esta melodía forma parte del nuevo proyecto musical Blanco y Negro, que será lanzado en dos discos, Blanco este año y Negro en 2021.

Su nuevo material fue grabado en los emblemáticos estudios Abbey Road en Londres, el mismo lugar donde nacieron las canciones de The Beatles, en una sesión en vivo con parte de los músicos suecos e ingleses que tan sólo días antes crearon magia con Sting (Martin Terefe: productor y bajo; Glen Scott: pianos y teclados; Kristofer Sonne: batería y Staffan Astner: guitarras). A ellos se sumó el desaparecido productor, compositor y guitarrista norteamericano Dan Warner.

Esta versión queda plasmada en el video del tema, lanzado en paralelo al sencillo, el cual lleva al espectador a recorrer las calles de Londres de una manera vívida, al lado de la nueva interpretación de un Ricardo Arjona que se atreve más.

Arjona, más feliz, joven y peligroso que nunca

Ricardo Arjona, es aquel que divide opiniones, al que odian o al que aman. Ha hecho suspirar a miles, y que esta vez, regresa marcando su huella, rompiendo todo molde existente y abriendo la puerta a nuevos sonidos con un toque de locura con los que pretende provocar toda una experiencia, siempre retando a la gente, marcando tendencia de una manera muy única.

¿Qué paso desde que terminó la gira Circo Soledad hasta el día de hoy?

“¡Muchas cosas! Una semana después del último concierto empecé mintiéndome como siempre. Supuestamente dedicaría el siguiente año a escribir una novela pero a la tercera semana ya estaba en el estudio inventando un proyecto de duetos que se llamaría “Mujeres”. 12 canciones inéditas grabadas a piano con 12 mujeres distintas. Hasta que una noche en un bar de Londres lo cambió todo. Nació la canción Hongos y el rumbo se fue para otro lado y yo con él”.

Hablemos de Blanco y Negro y su producción

“Lo grabamos en Abbey Road absolutamente en vivo. Lo retocamos muy poco. Tiene gusto a músico en vivo y a cantante y compositor feliz. Lo que le pase a este proyecto será toda felicidad extra, porque ya nos dio mucha felicidad cuando lo hicimos. Son dos discos: Blanco que será el primero en salir con 14 canciones, y Negro que, aunque ya está hecho saldrá después. Hicimos un libro que contiene desde fotografías, poemas inéditas, hasta cuentos cortos. Es una pieza impecable, y una de las mejores cosas que hice en mi vida”.

¿Crees que vas a sorprender con este disco?

“Este proyecto me impactó y me sorprendió y eso es lo más importante. Pecaría de mentiroso si te digo que no me gustaría que sorprenda a otros. Por supuesto que me gustaría, si tengo claro que los que nos dedicamos a esto en su mayoría estamos corrigiendo problemas serios de personalidad, buscando quizás en otros la aceptación que nosotros mismos no nos damos”.

¿Qué piensas de los músicos que hacen campaña de conciencia social en sus redes?

“Que son libres de generar rebaños y los rebaños son libres de elegir pastor. Aunque no deje de ser triste. Mucho camaleón y mucho inocente. Muy fácil activar movimientos sociales desde la comodidad de una casa que está lejos del conflicto. Pululan protectores del tercer mundo que van de revolucionarios a metafísicos, de artistas a payasos. Charlatanes que se suben a la cresta de la ola que les conviene, agitando ilusos, mientras desayunan salmón en el primer mundo”.

¿Qué dices del virus?

“Del virus nada, ya se dijo todo. ¡Por Dios!”

¿Y del encierro?

“Bueno, del encierro yo soy un tipo acostumbrado al confinamiento, me jode que me haya sorprendido este encierro con dos discos ya hechos y 24 canciones producidas, por consecuencia me quedaron muy pocas ganas de seguir componiendo, aunque entiendo que este encierro era ideal para parir canciones”.

¿Algo para agregar?

“Sí, que estoy más joven, más feliz y más peligroso que nunca”.