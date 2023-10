A menos de 20 días de que el cantante Natanael Cano ofrezca su concierto en Cancún, el gobierno de Benito Juárez confirmó que aún no ha otorgado la autorización que se requiere para realizar el espectáculo.

Pablo Gutiérrez Fernández, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, comentó que hasta el momento está en trámite la solicitud del cantante para llevar a cabo su concierto.

“Hicieron su solicitud, están en trámite. Al final del día estamos apegándonos a lo que dice nuestro Reglamento de Espectáculos de Benito Juárez, pero no tiene ningún permiso al día de hoy” , dijo.

Señaló que se debe cumplir una serie de requisitos establecidos en el reglamento, por lo que se analizará su cumplimiento para otorgar la autorización solicitada.

En riesgo, concierto de Natanael Cano en Cancún; Ayuntamiento aún no lo autoriza [Foto: Redes Sociales]

Asimismo, recordó que autoridades solicitan a los músicos el repertorio de las canciones que pretenden interpretar en los espectáculos para detectar posibles canciones que puedan hacer apología del delito.

Además, comentó que se le pide al cantante que firme una carta en la que se comprometa a no interpretar canciones que sean “apología del delito”. Sin embargo, Gutiérrez Fernández reconoció que no hay una sanción en caso de que incumpla dicho requisito.