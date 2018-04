¿No sabes nadar? En estas playas no es necesario sumergirte

Agencia

QUINTANA ROO.- A lo largo de la costa Caribe de México en la península de Yucatán se despliega una de las mejores colecciones de playas del planeta.

Pero más allá de los destinos más concurridos de la Riviera Maya (Playa del Carmen, Cancún o Puerto Morelos), en ésta selección exploramos las playas más tranquilas, donde siempre el mar (por su color, o por sus aguas calmas) se parece a una piscina natural. Una a una las imperdibles y elegidas:

Xpu-Há

Una primera aproximación a las aguas cristalinas, arenas claras, palmeras al pie de playa. Mucho de lo que podríamos buscar en la Riviera Maya podría hallarse en Xpu-Há. Es una playa de muy poca profundidad y una gran extensión, donde nadar, bucear, o simplemente flotar (porque casi no hay olas). Apenas hay infraesttructura, pequeños hoteles, nada que interfiera con la tranquilidad soñada.

Tulum

Tulum es un área arqueológica famosa, con la particularidad de estar al lado de playas increíbles (sin exagerar). Fue el sitio de una ciudad amurallada de la cultura Maya, presente en toda la región. También hay un poblado llamado Tulum. Pero nos quedamos siempre con sus playas, y las imágenes que nos convencen de empezar seriamente a viajar a ésta región.

Un santuario para las tortugas (en Akumal)

Casi diríamos, que afortunadamente por la cantidad de mosquitos presentes, Akumal fue descartado para ser urbanizado al “estilo Cancún”. Y gracias a ello aún hoy es un sitio de belleza muy bien conservada. En su entorno hay magníficas playas entre cocoteros. Además, es desde hace siglos un sitio de anidación de tortugas marinas.

Isla Mujeres

Desde Cancún y previo paso por Puerto Juárez podríamos estar en unos 40 minutos por ferry en la isla Mujeres, otra de las mejores colecciones de playas de aguas cristalinas de la Riviera Maya. Sus aguas transparentes y agradables, ganaron fama por la legendaria cueva de los tiburones descubierta por el francés Jacques Cousteau. Pero sin miedo a encuentros con criaturas semejantes, también es otro paraíso para nadar, o para bucear en sus arrecifes.

