'Quizá en Panamá conoció a Dios': Abogado de Borge

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- “Quizá en Panamá conoció a Dios”, dijo Arturo González Baso, abogado que defendió a Roberto Borge Angulo durante su reclusión en aquel país, al referirse a la decisión del ex funcionario público de usar en el cuello un rosario.

En Quintana Roo, donde fue Borge Angulo gobernador del 2011 al 2016, pocas veces se le vio en una iglesia católica, ni siquiera en la isla de Cozumel hay un recuerdo de que haya asistido a misa.

El rosario color negro que el ex gobernador llevó puesto durante su extradición a México el pasado jueves, llamó la atención precisamente porque durante su gestión no mostró ser creyente.

También te puede interesar: ¡Se equivocaron! Llevan a Borge a penal de mujeres

Pero el accesorio religioso lo portó, según el litigante panameño, durante los siete meses que estuvo encarcelado, poco más de tres meses en el penal El Renacer y 75 días en una celda de la Policía Nacional.

No se sabe exactamente cómo llegó hasta él el rosario, su ex abogado no descarta que alguna de las personas que lo visitaron, entre ellas su papá Roberto Borge Martín, y su amigo y ex colaborador, Fabián Vallado, se lo hayan obsequiado. Durante la audiencia ante las autoridades mexicanas, el ex mandatario estatal siguió con el rosario puesto, fuentes dijeron que habló poco y cuando lo hizo tropezó con las palabras, pero mantuvo una actitud pasiva.

Las veces que el ex gobernador asistió a una misa fue cuando realizaron una de cuerpo presente de Isaías Capeline Lizárraga , quien fue su colaborador y murió a balazos en Cancún, también estuvo en la homilía realizada en Veracruz por la muerte del empresario Valentín Ruiz Ortiz, saludó al Papa Francisco cuando visitó Chiapas.

González Baso formó parte de la comitiva que acompañó Borge Angulo hasta la escalinata de la aeronave que lo trajo a México, detalló que una vez terminado el proceso de firma de documentación y cuando el gobierno lo entregó a las autoridades mexicanas, éstas no planeaban ponerle chaleco antibalas.

“Panamá no permitió que el señor Borge saliera sin el chaleco, por eso le pusieron ese chaleco hediondo”, comentó.

Antes de subir las escaleras del avión, Roberto Borge se quitó el chaleco blindado para entregarlo a las autoridades de Panamá.