Un juzgado federal otorgó un amparo a Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, sentencia que ordena dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el proceso que enfrenta por su probable responsabilidad en los delitos de aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública, cargos que les fueron imputados por la Fiscalía de la mencionada entidad.

César Octavio Meza Ojeda, secretario en funciones de juez Sexto de Distrito en Quintana Roo, determinó que el juez de control que vinculó a proceso al ex mandatario estatal no fundamentó motivó su decisión al momento de dictar la medida cautelar.

Roberto Borge interpuso un amparo porque aseguró que la prisión preventiva justificada no se encuentra fundada ni motivada, y con ello se transgredió en su perjuicio el derecho fundamental de debido proceso y acceso a la justicia, porque el juez incorporó elementos que no fueron expuestos por el Ministerio Público durante el debate, y no se dio oportunidad a la defensa de controvertirlos.

Un juez otorgó un amparo a Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, para dejar la prisión preventiva impuesta por los presuntos delitos de aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública. #Despierta con @daniellemx_ pic.twitter.com/gRJikOr7EP — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) February 16, 2022

El ex gobernador también alegó que “se rebasó el límite máximo”, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Federal, para permanecer en prisión preventiva.

Lo anterior, porque se debió tomar como punto de partida para el cómputo de la prisión preventiva, el momento de su detención con fines de extradición, es decir, el 5 de junio de 2017.

Sin embargo, Octavio Meza indicó que por lo que hace a la omisión del juez de control de precisar la fecha de inicio de la prisión preventiva, no corresponde al juzgado de amparo realizar el análisis y pronunciamiento sobre esa cuestión, porque eso solo es facultad del juez del nuevo sistema de justicia penal.

