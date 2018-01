Análisis corporal de Borge revela: poder e incertidumbre

Eva Murillo/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Paula Selene de Anda, especialista en marketing político, crisis prospectiva, maestra en imagen pública y César Colunga, especialista en comunicación estratégica, analizaron imágenes en video y fotografías del momento en que el ex gobernador de Quintana Roo fue extraditado de Panamá por autoridades mexicanas.

Los especialistas concluyeron que “en ninguna de las imágenes alcanzamos a observar alguna muestra de ‘vergüenza’ o arrepentimiento”.

Durante el video que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá captó en el momento en que el ex funcionario público caminaba hacia el avión oficial de México, en ningún momento voltea a las cámaras, pero para los analistas “parece algo hasta natural, de pudor por el momento y circunstancia en que se están dando las cosas”.

“Eres un personaje buscado, atrapado y te están mandando a enfrentar la justicia en tu país, no es para ir saludando y sonriendo a las cámaras. Además, la tensión que se vive en esos momentos es extrema, por las medidas de seguridad que se incrementan al instante. Adicional, traer al lado tuyo a custodios fuertemente armados, resta control de atención a las cámaras que te están captando”.

Antes de estar preso, Borge Angulo llevaba una vida de lujos en Panamá, pero durante los últimos meses de reclusión acudió con camisa arrugada y sin afeitar a las audiencias, contrario a como lució vestido el día de su extradición, con ropa y calzado pulcros.

“Ese tipo de actitudes son muy propias de personas poderosas. La pulcritud de imagen está asociada de manera muy estrecha con poder. Asistir a las audiencias con camisa arrugada habla de la realidad en la que se encuentra, un mortal cualquiera. Sin embargo, sabemos que muchos abogados suelen aconsejar cierto desaliño de la persona para poder argumentar maltrato o violación de los derechos humanos del implicado”.

De manera sorpresiva, Borge Angulo informó a sus abogados que ya no se opondría a la extradición y desde ese momento, según sus abogados mostraba ansiedad por la llegada del momento de volver a México, lo cual, puedo corroborarse “de manera constante y en muchos de los momentos donde aprieta los músculos que circundan la boca”.

“También podemos estar hablando de ansiedad, sin embargo sólo Borge sabe si dicha ansiedad es de preocupación o de necesidad urgente porque algo suceda”, detallaron los especialistas.

Análisis corporal de Borge Angulo

Polivalente

Lenguaje corporal de Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, recientemente extraditado de Panamá a México, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.

-Se observa un Roberto Borge Angulo polivalente; muestra una variedad de emociones a través de su comunicación no verbal en diferentes momentos (de la extradición).

La forma en como aprieta el músculo maxilofacial y los labios

La manera en como mantiene contraídos los músculos de la frente en esta imagen, lo que comunica es preocupación.

La mirada por momentos hasta cierto punto perdida, habla de una persona cuyo futuro es incierto y quizás demoledor.

Por otro lado, los pasos amplios y firmes, comunican seguridad y templanza en el carácter.

Posición de brazos, pecho y manos

-Por la disposición corporal de brazos, pecho y manos en esta imagen, estamos hablando de un personaje seguro de lo que está haciendo y con determinación de sus actos.

-Los brazos echados hacia fuera, intentando abarcar mayor espacio, nos demuestra a una persona acostumbrada a ostentar fuerza, poder, dominación.

-Sin embargo, si observamos con detenimiento, el músculo bucinador que está debajo las mejillas, se encuentra contraído, muestra de tensión derivada, muy probablemente, de preocupación.

La mirada

-La mirada en esta imagen habla de un personaje retador, desafiante, provocador. Eso es lo que se observa de manera general e inmediata.

-Las microexpresiones faciales de los músculos alrededor de la boca se encuentran con suma rigidez. En este sentido pueden existir tres interpretaciones:

1) Querer decir cosas que se encuentran ocultas.

2) No estar dispuesto a emitir comunicación alguna, como si estuviera dispuesto a “tragarse” lo que sabe.

3) una preocupación exacerbada por el momento de la imagen. Su envío a México es inminente y eso, seguramente, es provocativo de una tensión mayor que la anterior.

Recapitulando

En esta imagen destacan varios elementos dignos de examinar. Por un lado, la mirada echada hacia arriba y a la derecha habla de una persona que esta “llamando” a su memoria remota a través de la creatividad, es decir, intenta recapitular hechos del pasado al tiempo que está construyendo la forma como dirá eso que piensa. No necesariamente estamos hablando de inventar mentiras, si no de evocación de recuerdos, hechos, nombres, etc.

Por otro lado, los músculos de la frente y parte superior de las cejas hablan de sorpresa, de la vivencia de un momento hasta cierto punto inesperado. Por la circunstancia analizada, se infiere que es de asombro por la llegada de un evento que se observaba lejano, al menos para él.

Finalmente la posición de las manos, frente a sí, con las manos entrelazadas y los codos hacia fuera; lo que comunica es la búsqueda de protección, de un mayor espacio vital. Entendido éste, como aquel lugar que todos los seres humanos tenemos alrededor de nosotros mismos y que es esencial para nuestra comodidad.