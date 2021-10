¿Qué más puede pedirle a la vida?, Roberto Palazuelos tiene todo lo que ha soñado y es que desde siempre ha trabajado para cumplir cada meta que se propone, es así que actualmente tiene importantes inversiones en el estado, prepara la segunda temporada de su serie Palazuelos Mi Rey, continúa grabaciones de Perdiendo el juicio y ultima detalles para la gran apertura del parque temático de esculturas en el hotel Ahau, una de sus propiedades de Tulum más reconocidas y visitadas por el turismo.

Sentados en la sala de su casa en Cancún y rodeados justamente por hermosas obras de arte, Roberto Palazuelos comparte con Novedades Quintana Roo, el amor que le tiene al estado y sobre todo a Tulum, así como los proyectos que lo mantienen activo y en el gusto del público.

“En este momento estoy invirtiendo, estoy construyendo dos hoteles nuevos, estoy por comenzar el tercero pero aún no recibo la manifestación de impacto ambiental y estoy en espera para arrancar eso ya, estoy construyendo uno en el centro también, sigo apostándole al estado, hasta aquí voy a llegar con esta inversión que haré durante los próximos 30 meses, para mi Tulum es como un propósito de vida. Amo Tulum con todo mi corazón y a la gente de ahí siento que se la debo”, expresó Palazuelos, luego de agradecer las bondades que le ha dado Tulum desde hace 25 años que llegó a vivir allí.

La famosa escultura de Daniel Popper que adornaba el acceso del Hotel Ahau Tulum desde su instalación ha causado conmoción y se volvió un punto clave en el destino; sin embargo, tuvo que ser reubicada.

“Pusimos primero la escultura de Daniel Popper, que trajimos dentro del marco del festival Art with me, para promocionar Tulum, nos quedamos con dos piezas de él y una de ellas la pusimos en la entrada del hotel y fue el fenómeno de fenómenos, se convirtió en el ícono de Tulum y en el punto más fotografiado en redes sociales de todo el estado de Quintana Roo, incluso más que las propias ruinas, pero ahí empezamos a ver una problemática, la gente se paraba para la foto, se ponían frente a la calle, paraban los coches y se hacía muchísimo tráfico, de alguna manera nos empezamos a sentir responsables de ese problema y decidimos mover hacia dentro la escultura y juntarla con las otras que tenemos y crear un museo, un parque temático con esculturas de ese tipo que estaremos abriendo al público la primera semana de noviembre. Vamos a cobrar 3 dólares el acceso”, refirió el actor, quien considera que el arte es una herramienta de promoción turística muy poderosa y él como coleccionista de arte y dedicado a, busca fomentar en las nuevas generaciones el amor al arte.

Fotos: Cortesía

Además del éxito empresarial, Palazuelos continúa haciendo lo que más le gusta, actuar y divertirse con el impacto que ha tenido Papi Palazuelos como marca.

“El éxito empresarial tiene que ver mucho con saber delegar, cuando estoy en foro por ejemplo, tengo gente haciendo lo del parque, lo del hotel, trabajo muy arduamente. Estoy muy contento con el programa Perdiendo el juicio, primero lo sentí un poco acartonado, pero ya agarró un ritmo impresionante y el tercero se posicionó alto, tuvimos 1 millón 700 mil televisores encendidos, que se traducen a 3 o 4 personas por televisión, estamos hablando que lo vieron cerca de 6 millones de personas, es un concepto diferente, raro, salgo yo de juez, es un proyecto de Memo del Bosque que está pegando muy bien y me tiene muy contento”.

Fotos: Cortesía

Además de este proyecto, Papi Palazuelos dejará a sus seguidores, entrar un poco más en su vida de lujos y éxito, con la segunda parte de la serie que se transmite en Netflix, Palazuelos Mi Rey.

Fotos: Cortesía

“Estoy preparando también la segunda temporada de mi reality Palazuelos Mi Rey, en el que le di una promoción turística al estado impresionante, coloqué a Quintana Roo en todo el continente americano, tuvimos más de 200 millones de click en Netflix, yo le atribuyo mucho eso a que de alguna manera estrenamos en febrero del 2020 y de inmediato se vino la pandemia en marzo, entonces hasta Chuchita que nunca me veía me vio, esto me ha dado una popularidad enorme y me dignifica mucho a mí que pude exponer a Isla Mujeres, a Tulum, a Cancún, a Acapulco, le di una promoción turística a mi país enorme. Los dejé entrar a mi vida de una manera auténtica, yo me mostré con todo y mis imperfecciones y eso fue lo que más le gustó al público, que me dejé ridiculizar, dejé mis debilidades y mis aciertos. Soy muy auténtico, lo que ves es lo que soy, soy muy feliz de vivir en Quintana Roo, es una tierra a la que le debo y quiero mucho”, puntualizó el dueño de Papi Palazuelos Brand, marca que nació en la pandemia como un modo de seguir generando ingresos y de dar importancia a los memes que ingeniosamente hacían sus fans de su persona.