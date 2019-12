Tras ganar en La Voz Kids, Robertito quiere ayudar a las “mamás con cáncer”

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con una canción de Pedro Fernández, Robertito, de Aguascalientes, uno de los integrantes del equipo de Lucero se coronó con el primer lugar de La Voz Kids este fin de semana. En medio de una gran fiesta el pequeño, de 9 años, fue el indiscutible ganador de esta gran competencia.

En exclusiva para Novedades Quintana Roo, Roberto Xavier aseguró que siguió cada uno de los consejos que le dio su coach para poder ganar. “Estoy muy contento por haber ganado La Voz Kids, creo que gané porque seguí las indicaciones que me dio mi coach Lucero, me dijo que empleara las técnicas correctas y que vocalizara mucho”, y justo así, Robertito se llevó el triunfo de La Voz Kids.

También te puede interesar: Chayanne dará un concierto en Cozumel ¡gratis!

“Me puse muy loco de felicidad, lo primero que pensé fue en mis compañeros, me dio tristeza por todos los buenos cantantes que hubo, les doy un 10 a todos mis compañeros”. “Le pedí a Dios y a la Virgencita que me ayudarán en la final y me concedieron el sueño que tenía”, detalló el más peque de la competencia.

Quiere crear una fundación para ayudar a “mamás con cáncer”

En medio de la alegría que le dio el triunfo en La Voz Kids, Robertito tiene sentimientos encontrados, pues su mami desde hace cinco años lucha contra el cáncer de mama, y es por eso que le ha dedicado este galardón a ella.

“Algún día haré una fundación para ayudar a todas las mamás que tengan cáncer, y a todos los niños que lo necesiten. Mientras, dedico este triunfo a mi mamá, y creo que la mejor medicina es tener buena actitud y sonreír”, compartió contento y motivado para seguir adelante.

“Quiero seguir preparándome para hacerme más profesional en el canto, voy a estudiar música y actuación, me gustaría participar en ‘La Rosa de Guadalupe’ o en ‘Como dice el dicho’, o en alguna telenovela. Sólo que en Aguascalientes no conozco escuelas de actuación y a lo mejor estudio con tutoriales”, expresó Roberto, quien ha decidido continuar cantando regional mexicano.

“Me gustaría ser como Espinoza Paz, Julión Álvarez, Banda MS o Lucero, mientras seguiré estudiando, porque es lo más importante de la vida”, finalizó Roberto Xavier, ganador de La Voz Kids 2019.