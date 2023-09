Joven acusa en redes a su ex por “vaciarle su casa” en Cancún.

Un singular caso de robo quedó en evidencia en redes sociales cuando una joven de Cancún hizo público en la red social que su ahora expareja no sólo le robó y vació su departamento, también destruyó todo lo que no pudo llevarse.

La joven publicó en su cuenta de X (antes Twitter) @foliepastels toda la historia del singular hecho, además de fotografías en las que se evidencia el daño a sus pertenencias e incluso, una captura de una grabación de seguridad en la que se ve a su ex llevándose sus pertenencias.

La usuaria contó que la noche del pasado 7 de septiembre, mientras ella se encontraba de viaje en la Ciudad de México, el joven identificado como Ricardo N entró a su cuenta de WhatsApp y leyó sus mensajes, descubriendo que había salido con otra persona.

Esto provocó, según relató en su red social, que el joven robara sus pertenencias y destrozara muchos otros artículos de valor. Dijo que también le envío mensajes acusándola de infiel y le llamó amenazando con que “se las iba a pagar”.

Tristemente, no tardó en darse cuenta de cómo el sujeto se cobraría su amenaza.

En su hilo de “X” afirmó que levantó una denuncia, sin embargo, no proporcionó algún número de seguimiento e incluso, etiquetó a una cuenta inactiva de la Policía de Cancún.

“Obviamente tengo bloqueada mi MacBook y sé en dónde se encuentra pero ya saben que el sistema mexicano no es el más rápido del mundo, ayer puse una denuncia contra esta persona pero creo que el darle luz podría hacer las cosas más rápidas 🙄. @Policiacancun”.

Contó además sobre otras actitudes tóxicas del sujeto, advirtiendo que tiene “gusto” por salir con gente mucho más joven que él.

El hilo de la acusación concluyó listando varios de los objetos que le habría robado el sujeto y afirmando que, al parecer, se iría a Torreón con el dinero que le sustrajo.

La joven aceptó que cometió un error al salir con otra persona durante su viaje a la Ciudad de México, pero consideró que aún en un escenario de infidelidad, es inaceptable el comportamiento de su ahora exnovio, de quien además reveló que vivía con ella, pero que no trabajaba ni aportaba dinero a la convivencia.