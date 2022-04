Rodrigo Cachero presenta en Cancún, Rencor, su primer libro

Con una reconocida trayectoria como actor, director y escritor de series, Rodrigo Cachero lanza al mundo su primera novela, la cual está impregnada de hartazgo, impotencia ante el sistema, pero que en cada página brilla un mensaje de esperanza, de paz, que pretende dejar una lección para sanar el alma de los lectores. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Cachero comparte los detalles de su libro Rencor.

“Esta necesidad de contar historias me llevó a brincar de la actuación a dar clases, a dirigir y de pronto, la pandemia me llevó a escribir, así nació Rencor, una novela que es sumamente oscura, al final, el mensaje que intento dar es de paz, de serenidad y de creer en el ser humano en medio de tantas guerras y tanta ambición”, expresó Cachero

Inspirado en la injusticia y la impunidad social en que vivimos, Rodrigo decidió gritar ¡basta!, apoyándose en una historia que narra el encuentro de ex alumnos que recuerdan sus años de prepa, los buenos y los más terribles momentos.

“La historia empieza en una cena de ex alumnos, donde los personajes tienen cuentas pendientes con sus compañeros porque se sintieron menospreciados, oprimidos, agredidos y llega un momento como lector que quieres enterarte porque guardan este sentimiento tan feo que es el rencor”.

Editoriales le cerraron la puerta, su reto fue publicar Rencor

Además de la famosa página en blanco, reto de todo escritor, Rodrigo Cachero enfrentó el desinterés por parte de grandes editoriales; sin embargo, eso no lo detuvo para continuar y logró publicar su primer libro.

“Mi mayor reto fue ese no saber para donde ir, pero creo que más lo fue el que se publicara mi libro, no hubo una editorial que me apoyara, la gente y los chavos cada vez leen menos, así que busqué una imprenta, un diseñador, una artista plástica que nos hiciera la portada y aquí está el libro. Después de la imprenta, la distribución y la presentación a los medios”.

Apoyado en todo momento por su esposa Adianez Hernández, originaria de Cancún, Cachero eligió este destino para dar a conocer su obra, recién salida del horno.

Presentó primero en un par de universidades y posteriormente con algunos medios de comunicación e invitados especiales, logrando un éxito rotundo.

“Más que vender libros busco que los jóvenes me lean que se den cuenta que todo tiene consecuencias, aguas con las decisiones, aguas con faltar el respeto a alguien porque puede desencadenar cosas muy fuertes”

Su mensaje

“Encuentren el amor a algo, no siempre tiene que ser remunerado o alabado, a veces la experiencia vale más, si leen el libro y se enganchan con las pasiones que aquí plasmo, los verbos de exigir, demandar, hablar a tiempo y señalar van a causar un impacto importante en la sociedad”.