Rodrigo Murray disfruta la mejor temporada de Renta Congelada

Cancún.- Una sonrisa antes de dormir es la misión que Rodrigo Murray junto con el gran elenco de la serie “Renta Congelada” pretenden cumplir con el estreno de esta tercera temporada el próximo jueves 3 de septiembre a las 11 de la noche. En una amena charla con Novedades Quintana Roo, Murray, quien da vida al poco educado y desgarbado Federico, asegura que ésta podría ser la mejor temporada de todas.

“Me parece muy importante que Televisa y toda la gente que trabaja para la empresa, no hayan quitado el dedo del renglón en seguir con su misión que es el entretenimiento, es por eso que bajo esta pandemia nosotros realizamos la parte final de esta tercera temporada de ‘Renta Congelada’ que estrenamos el próximo jueves a las 11 de la noche para que todos se vayan a la cama con una sonrisa”, expresó contento Rodrigo y aseguró que las grabaciones fueron muy cuidadas.

“La realizamos bajo los estrictos protocolos de seguridad e higiene, con mucha responsabilidad social para no contagiarnos y no contagiar a un grupo de personas que tienen que vivir de su trabajo que es la producción de televisión. Hicimos un producto para divertir a las familias mexicanas, hicimos con todo el corazón doce capítulos de Renta Congelada muy divertidos, con muchas sorpresas, hay adopciones, nuevos inquilinos, gente que quiere vivir en la casa y mucho más, además ‘Renta Congelada’ se transforma para que se quede una base y hacer una posible cuarta temporada; sin embargo, creo que esta es la mejor de las tres”.

El actor aseguró que las grabaciones fueron muy cuidadas. (Cortesía)

“Federico continúa con su esencia de ser no educado socialmente, está muy enamorado de su mujer, quiere apropiarse de la casa y sigue con sus artimañas, se saca mocos, se tira pedos y cosas que no son correctas en la mesa real. Hay personajes en ‘Renta Congelada’ con los que todo el mundo puede identificarse, hay de todo como en botica, así son las familias mexicanas y así es como se disfruta este programa, así como recibo felicitaciones de un abuelo, su nieto me estrecha la mano y me pide una foto, eso es muy reconfortante porque el programa retrata a una familia que en los momentos más complejos y en los más divertidos está unida”.

Murray, un actor clásico que se adapta a la “nueva normalidad”

“Como que el mundo se quedó en stand by unos cinco meses, ahora retomando la actividad seguramente vendrán cosas que tengan que ver con la televisión, el cine y el teatro, eso espero, esto no se puede detener para siempre. He intentado hacer cositas a través de las plataformas, pero no pertenezco a esta generación que usan otras formas de comunicación, he incursionado sí, y hay cosas que están en Facebook como Viva el mole de guajolote que son una serie de radio teatro de repertorio universal, estos también están en Spotify, estoy haciendo un programa con mi querido Piere Angelo que se llama Humor de lejos, trataré de reencaminar las cosas que dejé pendientes hace unos meses ahora que empiezan a abrirse las oportunidades como las necesidades”, refirió Rodrigo, quien continúa dando clases de teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en la Ciudad de México.

“Sigo dando clases en la Facultad de Filosofía, doy clases de actuación a través de Zoom, algo que me parece alucinante, el medio más propicio es un teatro, un foro, un salón donde estás en presencia, eso significa el teatro, presencia”, refirió el histrión; sin embargo, se adapta a las nuevas tecnologías.

“El viernes 3 estaré estrenando una obra de teatro que se llama Un tercer lugar a través de la plataforma de streaming Teatro en Casa.com, todos los jueves a las 8:30, dura 45 minutos y al terminar la obra podemos ver ‘Renta Congelada’, tercera temporada por Las Estrellas”.