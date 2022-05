Roger González promueve su segundo libro

Después del éxito de su primer libro, Roger González regresa con un nuevo material titulado “Un Llamado a la Felicidad”, el cual busca dejar un mensaje inspirador, luego de todas esas emociones tóxicas o inestables que despertaron a raíz de la pandemia mundial, así lo comparte en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“Es un proyecto bien bonito porque lo hice con mi hermana Andrea, ella es psicóloga y terapeuta, en este libro, aunque lo dividimos en tres pilares del cuerpo humano que es mente, cuerpo y espíritu, creo que la parte emocional es un apartado muy importante”, refirió.

El también conductor de Venga La Alegría, asegura que la pandemia nos ha dejado desacomodados emocionalmente y es por eso que a través de su más reciente obra, busca que los lectores experimenten la felicidad y vivan apasionadamente la vida.

“Mi hermana y yo tomamos la pandemia como una oportunidad de crecimiento, y el libro es una invitación a una introspección de manera natural para ver qué hay dentro de nosotros como seres humanos”.

Después del 2020, este ejemplar viene a dar herramientas al lector para salir de problemas, de fondos oscuros, depresión, ansiedad y limpiar el alma para poder sentir las bondades de la vida, expresa el escritor, quien a través de la pluma fluye como pez en el agua.

“Siempre he encontrado en la escritura una forma de catarsis e introspección, me conecta con la esencia de mi espíritu; desde chiquito he escrito todos los momentos de mi vida, evidentemente me siento más conectado con mi alma escribiendo que estando al frente de la televisión”, puntualizó.

Su primer Best Seller

El primer libro de Roger González, “Que la Magia Continúe”, se publicó en 2017 con un gran éxito. Se colocó como Best Seller en México a tan solo tres meses de su publicación y comenzó una gira por todo el país por las principales ferias de libros. Esta segunda entrega llega en formato físico, digital y audiolibro.