Cancún.- Con 43 años de trayectoria en teatro, cine y televisión, el reconocido actor de doblaje Rubén Moya, debuta como conductor del nuevo programa de TV Azteca Enigmas, hecho que lo tiene emocionado y con un reto por cumplir.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte los detalles de esta nueva aventura en su vida.

“Para mí es una muy buena oportunidad porque jamás había conducido algo en televisión, además son temas que me atraen mucho porque siempre me ha gustado el misterio y lo paranormal”, expresó Moya, quien adelantó que entre los temas que le apasionan y que presentará al público están supersticiones, hechizos y hechos sin explicación.

También te puede interesar: Andrés Cepeda promociona su nuevo tema El Equivocado

“Habrá temas muy variados como la lluvia de animales, como peces, sapos, cangrejos y hasta víboras pero que no se mezclan con otras especies y es ahí donde está el enigma, manejamos varias teorías y el por qué de las cosas. Hablaremos del misterio de la muerte de Marilyn Monroe, de unas momias encontradas de 3000 años antes de Cristo a las que se les halló cocaína y tabaco en el organismo, así se desglosan teorías de los investigadores, antropólogos, entrevistas reales y cosas muy interesantes que veremos en 86 capítulos todos los días, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por el canal a+”.

Del doblaje, a la conducción

La última aparición que Moya tuvo en televisión, fue en la telenovela “Los hijos de nadie” en 1997, pero sus inicios en el mundo de las artes comenzaron en 1977, estudió actuación con grandes maestros y participó en importantes montajes teatrales; sin embargo, enfocó su energía en la publicidad y el doblaje de series.

Moya ha prestado su voz a más de mil personajes como He Man, el villano de Mulán, el cadenero de Vacas Vaqueras, un rinoceronte en La Era de Hielo, fue la voz en español de Morgan Freeman en varias películas y es la legendaria voz de Ripley, aunque usted no lo crea.

“Es emocionante porque es algo que nunca había experimentado, he hecho cine, llevo 39 películas en cine, muchas obras de teatro, participaciones como actor en televisión, he narrado poesía en Bellas Artes y me he dedicado al doblaje desde hace muchos años, entonces esta oportunidad que me brinda TV Azteca, me tiene muy feliz y muy enfocado, espere que esto se refleje en pantalla”.