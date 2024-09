Ruta de la reforma

¿Y ahora qué sigue? Es una pregunta ya frecuente por estas horas en torno a la reforma judicial, aprobada por mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado, así como por más de la mitad de los Congresos locales (17 era lo mínimo, van 19 y contando, incluida la XVIII Legislatura), por lo cual se espera que hoy la Cámara baja remita el Decreto al Presidente López Obrador, para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo cual sucederá este domingo 15 de acuerdo con lo anunciado. Un día después entrará en vigor. Así iniciará el proceso electoral extraordinario 2024-2025 precisa Anahí González, senadora morenista por Quintana Roo.

Siete días después, este mismo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrará su primera sesión para acordar los aspectos preparatorios de dicha elección en 2025. En las sesiones deberá emitir acuerdos necesarios para la organización, el desarrollo, el cómputo, la vigilancia y la fiscalización del proceso, precisa la legisladora, presente con su voto a favor en la sesión de madrugada cuando se aprobó en la Cámara alta.

Viene “lo bueno”: pasado un mes -en octubre según lo previsto- el Senado emitirá la convocatoria para los candidatos cuando se elegirá: ministros de la Suprema Corte, magistraturas pendientes de la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, magistraturas de salas regionales de ese TEPJF, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados de circuito y jueces de distrito. Recuerden que los cambios son escalonados, enfatiza la exdiputada federal que recibió la iniciativa presidencial en San Lázaro.

Lo que sigue a todo ello ocurrirá el próximo año y tiene que ver con lo pasará en los estados, que deberán adecuar sus Constituciones para que en 2027 queden renovados los poderes judiciales de cada entidad. La gran fecha será el primer domingo de junio de 2025, el de la jornada comicial histórica.

Con toda probabilidad, en breve surgirán amparos y acciones de inconstitucionalidad. No será un camino tranquilo, pero el mandato de quienes tienen la potestad es claro: no habrá marcha atrás. El debate se antoja para largo. Más allá de que guste o no, convenza o no, la ruta ya está trazada, con procedimientos establecidos y fechas fijadas.

Presenciaremos los pasos de una de las reformas más debatidas del México moderno.