Gobierno federal amenaza con desviar la ruta del Tren Maya

CHETUMAL, Q. Roo.- El Gobierno Federal amenazó con modificar la ruta original del proyecto Tren Maya en Quintana Roo ante la renuencia de los ejidatarios para otorgar sus tierras para la construcción de vía y estaciones.

Arturo Abreu Marín, representante de la Presidencia de la República en el estado, aseguró que de no ser fructíferas las negociaciones y no contar con la certeza de la tenencia de la tierra en algunos municipios, solamente se va a rodear las zonas que no participen como socios del proyecto.

Con esas negativas se tendría que modificar la ruta original, se tendría que trazar una nueva y así continuar con el recorrido del tren, es decir, que este proyecto de la Federación no se va a frenar por ejidatarios que vayan en contra de este tipo de infraestructura.

“La negociación es de parte del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), yo les aconsejaría a los que están en contra, que exijan recuperación económica, pero si no quieren que pase el tren por allí se modifica la ruta y se hace, el proyecto en diciembre ya sale, el proyecto en sí, si hay alguna variación ya sería otra cosa”, dijo Abreu Marín.

El también Coordinador de Programas Sociales en Quintana Roo resaltó que autoridades del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) están en la etapa de negociación con ejidos para convencerlos de otorgar sus tierras para el proyecto, pero se han topado con trabas.

Para conocer un poco más a fondo la opinión de la población indígena, fueron instruidos por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita el pasado sábado 9 de noviembre en Felipe Carrillo Puerto, para realizar una consulta pública sobre el Tren Maya en los próximos días.

El funcionario federal destacó que a pesar de presentarse inconvenientes, en caso que así sea en los próximos meses, se deberán hacer las modificaciones necesarias al proyecto que sale el próximo mes.

En días pasados, el Ejido Laguna Om fijó su postura de negativa al proyecto Tren Maya, en la que no se cedería las tierras a la Federación; éste sería el punto en donde se hagan las modificaciones al trazo de la ruta, de mantenerse en esta postura.