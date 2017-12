A Pee Wee Quintana Roo le 'sabe a chocolate'

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- “Estoy muy contento de estar por acá, Cancún fue el primer escenario que pisé en México, me trae muchos buenos recuerdos y como Pee Wee me encanta regresar”, fueron las palabras de Irvin Salinas Martínez, mejor conocido como Pee Wee, en exclusiva para Novedades Quintana Roo, luego de su participación en el concierto de una estación de radio local.

El cantante se dio a conocer en el país cuando tenía tan solo 13 años y fue justo en Playa del Carmen donde grabó uno de los temas que lo identifican, “Sabes a chocolate”; ahora a sus 28 años, triunfa como solista y agradece a su público tanto cariño recibido.

“Se siente bonito que después de tantos años el público me siga recordando con el mismo cariño y me siga apoyando en cada paso que he dado, como en las telenovelas, en el reality de baile que hice, y ahora en mi carrera como solista, me siento muy bendecido y agradecido”, comentó el artista, que cierra el año con su gira “El Peewee”, en la que promociona su más reciente material discográfico del mismo nombre.

También te puede interesar: Edith Encalada estrenará programa ¡a nivel internacional!

“Cierro el año con una fecha en California y luego me voy para Miami, me encerraré en el estudio para escribir música nueva. Empiezo de cero la composición para ver cuál es el camino que vamos a tomar en cuanto a la música, es muy emocionante para mí porque me gusta estar en el estudio creando”, aseguró el intérprete de “Flotando”.

A pesar de ser un chico al que le gusta la fiesta y que su música contiene ritmos muy bailables, Pee Wee aseguró que tiene sorpresas para el próximo año que está a punto de crear.

“Normalmente me gusta que en los estudios la luz sea bajita, para crear un ambiente romanticón que me inspire y así me llegue la inspiración. Ya tengo una idea de lo que quiero grabar pero no quiero adelantar, pues hasta que estoy en el estudio creando, jugando con diferentes sonidos salen las cosas, tomo en cuenta que la música urbana está muy de moda pero creo que estando en el estudio es cuando fluyen las ideas, tal vez puedo terminar un show y en mi habitación empiezo a visualizar, me salen ideas, las escribo para que no se me olviden y lo plasmo después. Vienen muchas sorpresas, estoy trabajando con alguien, síganme en las redes sociales para que sepan con quien”, reveló el cantante.