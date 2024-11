Sala de Hemodinamia en Cancún atiende a 700 pacientes con éxito

La Sala de Hemodinamia, ubicada en el Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez” de Cancún, ha atendido a la fecha a 700 personas que acudieron a diagnosticar y tratar enfermedades cardiovasculares.

Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, comentó que esta inversión ha permitido atender a personas que no hubieran recibido este tipo de atención. “Solamente en la Sala de Hemodinamia de Cancún hemos atendido a 700 personas que no se hubieran atendido nunca, porque no existía la Sala de Hemodinamia. No existía sala en Chetumal, estamos a punto de inaugurarla” , dijo.