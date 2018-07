Sí hubo sanciones por mundial, Profeco

Daniel Pacheco/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.-Reportan las primeras cuatro sanciones por parte de la Profeco, mediante el operativo Mundial Rusia 2018, que se ha realizado dentro de establecimientos comerciales de la jurisdicción que se extiende en las ciudades de Playa del Carmen, Cozumel y Tulum.

Marisol Buitrón Rangel, titular de la dependencia federal, informó que incluso se han impuesto sellos de suspensión a restaurantes de la zona urbana y turística, además de una tienda deportiva por irregularidades detectadas en sus promociones.

“Tenemos 4 con infracciones, de entre los cuales 3 se tratan de restaurantes, por no exhibir términos y condiciones en sus promociones, no exhibir precios y en uno de estos encontramos que no tenían calibración 2018 en sus instrumentos de medición. La cuarta fue en un establecimiento de deportes, igual por no exhibir términos y condiciones de sus promociones”, dijo la funcionaria.

Subrayó que a pesar de que ya pasó el periodo de calibración de este año, es necesario que los comercios se acerquen para obtener los sellos oficiales en la dependencia, con el objetivo de evitar sanciones o inmovilizaciones de sus equipos de pesaje o medición durante las visitas de verificación que realiza la PROFECO a lo largo del año.

Sobre los alcances de las multas económicas, Buitrón Rangel dijo que los montos pueden ir desde los 244 pesos hasta los 3.7 millones de pesos, una vez evaluados todos los criterios para realizar dicha determinación, tras de un procedimiento administrativo de 45 días hábiles.

Recordó además que durante el año pasado, se suspendió la venta de “paquetes mundialistas” a una agencia de viajes en esta ciudad que promocionaba boletos para el campeonato de futbol sin contar con los convenios avalados por la FIFA.

“Encontramos que una los estaba ofreciendo sin tener ninguna certeza para el consumidor, por lo que se suspendió la comercialización, esa promoción y la publicidad que tenía. Era publicidad engañosa”, dijo la subdelegada de la PROFECO en Playa del Carmen.

Aseguró que este operativo se mantendrá hasta que finalice la Copa Mundial Rusia 2018, por lo que se mantendrán vigilando la operación de los proveedores relacionados con servicios locales y turísticos.