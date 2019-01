Los gobiernos morenos llegan al proceso electoral en caos total

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), entra al proceso electoral para renovar el Congreso local con sus bonos disminuidos en los tres municipios que gobierna, es decir Othón P. Blanco, Solidaridad y Benito Juárez. En el primero hay un desgobierno total, y en los dos últimos la inseguridad no da tregua.

Y es que este viernes 11 inicia el proceso electoral local para renovar las 25 diputaciones locales, y si bien todo indica que Morena la tendrá fácil por la gran cantidad de seguidores que demostró tener en la más reciente elección, en los municipios donde gobierna, como ya dijimos, no han dado los resultados esperados.

Vamos por partes, el municipio de Othón P. Blanco, capital del estado y donde el candidato de Morena ganó dos a uno, hay un verdadero desbarajuste que se ha recrudecido con la ausencia del presidente municipal constitucionalmente electo Hernán Pastrana, quien no retornará a su cargo debido a su delicado estado de salud.

Ante tal panorama el caos continuará y promete ponerse peor en los próximos meses, es decir, en pleno proceso electoral, con lo cual los puntos a favor de ese partido podrían disminuir.

Pero ello no les importa a los regidores y funcionarios de Morena chetumaleños, quienes trabajan únicamente por sus intereses políticos y con la seguridad que saltarán a una curul en las próximas elecciones.

Otro municipio donde no dan una es en Solidaridad, aquí la delincuencia ha crecido de manera exponencial a partir de la entrada del nuevo gobierno de Morena. De acuerdo con datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el aumento en los homicidios dolosos ha sido de más del cien por ciento.

En octubre y noviembre del 2018 se reportaron 13 y14 homicidios dolosos respectivamente, los datos arrojan que en noviembre, en comparación al 2017, hubo un incremento del 109%, mientras que en octubre el aumento fue de un 84%.

Hasta el 8 de enero ya se habían contabilizado 10 asesinatos en Solidaridad, de estos 7 fueron ejecutados en un bar del fraccionamiento Villas del Sol.

La presidenta municipal Laura Beristaín se ha enfocado en atender los asentamientos irregulares que prevé le darán una buena cantidad de votos en las elecciones de junio, pero ha olvidado al resto del municipio donde se han recrudecido los delitos de alto impacto.

En el municipio de Benito Juárez, otro de los gobiernos morenos, la situación es similar. En Cancún la delincuencia no da tregua y no hay día que no haya asesinatos, asaltos o cualquier acto que afecte a los miles de cancunenses.

Insisto, los tres gobiernos municipales emanados de Morena, hasta ahora, no tienen buenas cuentas que rendir a la sociedad que los eligió, y ahora la apuestan al efecto Andrés Manuel López Obrador que fue lo que les hizo triunfar en las elecciones del 1 de julio del 2018. Hasta la próxima.