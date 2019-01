A la caza de la estructura electoral

Luego de la apabullante derrota sufrida en las elecciones del 2018, el Partido Verde olvidó a su ejército de líderes de colonias en Benito Juárez y, aquellas a las que mensualmente les entregaban suculentas despensas, ahora venden su efímera estructura al mejor postor.

En ese mitote de partidos políticos en el que se ha convertido el actual proceso electoral, José Luis Toledo Medina, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, aprovecha el descuido de los verdes en Quintana Roo y enamora a las líderes con el fin que sean parte de su estructura en la próxima contienda electoral.

Conocedor de cómo se manejan las elecciones, Toledo Medina se ha acercado tanto a hombres como mujeres de Cancún y Playa del Carmen, a fin de garantizar los votos que le permita entrar al Congreso local y ganar el distrito electoral por el cual compita, ya sea el 8 de Cancún o 10 de Solidaridad.

Dicha estructura trabajaría también para su hermano Carlos Toledo Medina, quien quiere repetir en el Distrito 09, que abarca parte del municipio de Solidaridad y de Tulum.

Chanito conoce los hilos de la estructura electoral verde y lo aprovechará para hacer que trabajen a su favor, ello de llegarle al precio y a las buenas despensas a las que quedaron acostumbrados los operadores territoriales de ese partido.

Y que no se descubre el hijo negro al decir que cuando el pueblo sale a votar, no hay estructura partidista ni líder de colonias que revierta los resultados, sin embargo ahora la apuesta es no ser avasallados en las urnas y lograr los votos que le permitan sobrevivir y mantenerse en la jugada política y, porque no, meter por lo menos 2 diputados en la nueva legislatura.

La nueva condición del PAN

En la casa de enfrente, en la de Acción Nacional (PAN) los jaloneos internos por lograr los mejores espacios en la lista de candidatos a diputados plurinominales está a la orden del día.

Y es que el único activo real que tiene ese partido está en Solidaridad y se llama Cristina Torres Gómez, quien si bien perdió la elección el pasado 1 de julio ante el efecto que generó Andrés Manuel López Obrador, es la única que garantiza captar una buena cantidad de votos que les permitirá más escaños plurinominales.

Al centrarnos únicamente en Playa del Carmen, nos encontramos con que el PAN estaría en un grave problema si Torres Gómez no contiende por un espacio de mayoría relativa, y aunque no se inscribió por el distrito 10, ese partido se reservó el espacio para nombrar candidata de acuerdo a sus intereses, con lo cual la posible participación de la ex alcaldesa aún está en veremos.

Cristina Torres Gómez solo se registró para contender por una diputación plurinominal pero, como ya dijimos, la puerta para que acepte ir por el distrito 10 está abierta. Hasta la próxima.