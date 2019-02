No me importa que estén de acuerdo: AMLO

No cabe duda que Chetumal, capital del estado, se vio muy beneficiada el pasado domingo con la visita del presidente de la república y los anuncios de acciones para su recuperación económica, enmarcados con frases y gestos de respaldo al gobernador Carlos Joaquín por parte del ejecutivo federal.

La frase que retumbó uno y otra vez en la bahía de Chetumal fue la siguiente: “Estamos trabajando con el gobernador de Quintana Roo, se ha portado a la altura. No me importa que estén de acuerdo, recuerden que yo vengo de ser opositor, y mi pecho no es bodega. Siempre digo lo que pienso”, con lo cual el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que la coordinación se ha privilegiado en los dos órdenes de gobierno.

En el caso de Chetumal, el mismo domingo se presentó la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024, y se firmó una carta de intención con el gobierno de Quintana Roo para concretar la mudanza.

Se comenzará con la subsecretaría de Planeación Política Turística, y posteriormente cumplir con el objetivo. Esa no puede ser menos que una excelente noticia para le entidad, sobre todo para la capital del estado, Chetumal, que apenas ve su recuperación luego de años de olvido por parte de los gobiernos priístas.

Dicho sea de paso, Chetumal, pese a ser gobernado por Morena, no da muestras de un gobierno preocupado por sus ciudadanos, y la falta de servicios públicos es el pan nuestro de todos los días.

La forma de hacer gobierno en el municipio de Othón P. Blanco, contrasta terriblemente con la postura del jefe del ejecutivo federal, que también en la visita a Chetumal dijo que en el caso de la zona libre, se está trabajando en ello para que se haga realidad.

A la par, el gobierno del estado ha informado de grandes inversiones para el sur, puesto que uno de los compromisos fue el rescate de esa zona económicamente, lo cual permitirá creación de empleos y la migración hacia el norte de la entidad.

También en la visita de Miguel Torruco, secretario de Turismo, Carlos Joaquín le pidió traslade la terminal del Tren Maya a Chetumal, a fin que forme parte de las acciones de posicionamiento de la capital.

En el plan del Tren Maya, se ha trazado que la terminal se ubique en Bacalar, de ahí que el gobernador pidió que se considere la propuesta que sea en Chetumal donde se instale la terminal.

En el evento de Chetumal, hay que decirlo, no pasó desapercibida a la vista de los visitantes la movilización de algunas personas para increpar al gobernador, y tampoco el oso de la presidenta municipal de Solidaridad Laura Beristaín, que peor papel no pudo haber hecho frente al presidente de la república. Hasta la próxima.