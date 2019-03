Mi bello Cancún, entre el auge turístico y los malos gobiernos

Cancún, tierra de oportunidades tanto para mexicanos como extranjeros cumple en unas semanas más 49 años de haber sido fundada, claro que el mes no siempre coincide entre los cronistas que algunos comentan es agosto, mientras que las celebraciones simbólicas se llevan al cabo en abril.

Lo cierto es que esta bella ciudad llegará a su onomástico manteniéndose como principal destino turístico del país, a la par de Playa del Carmen, y como el punto de referencia para vacacionar de viajeros de todo el mundo.

Las bellas playas de Cancún, su majestuosa zona hotelera y demás atractivos naturales enamoran a todo aquel que tiene el privilegio de conocerlas. En otros casos el idilio llega a tal grado que deciden instalarse en la ciudad, lo cual ha provocado el crecimiento desmedido del municipio.

En lo político, Cancún, cabecera municipal de Benito Juárez, llega con un gobierno emanados de Morena, partido que gobierna en el país, pero con las mismas prácticas de administraciones anteriores, lo cual se debe a que la mayoría de los miembros del gabinete pertenecen al Partido Verde, nuevo aliado de Morena a nivel nacional y local.

Y es que el gobierno municipal que encabeza Mara Lezama, no ha sabido marcar una diferencia de sus antecesores, las acciones del gobierno han sido las mismas sin nada que distinga que provienen de un movimiento renovador apoyado por las clases más desprotegidas del estado y el país.

Es más, parece que las oficinas gubernamentales municipales se manejan en automático, sin que haya una renovación o el toque de cambio alguno, y menos señales siquiera que al gobierno de Benito Juárez ha llegado la tan mencionada austeridad república, principal bandera del gobierno federal.

Sin embargo, el mal o buen gobierno municipal no siempre es detectado por los visitantes, o no ser que haya la carencia de servicios públicos en el corazón de Cancún, es decir, la zona hotelera, lo cual no ha ocurrido hasta ahora.

Como sea, esta enigmática ciudad, cautivadora y rica en bellezas naturales, cumplirá muy pronto 49 años envuelta en un proceso electoral para renovar el Congreso local, ejercicio intermedio en el cual solo se involucran unos cuantos, puesto que el resto de los ciudadanos se preocupan más por los servicios turísticos que ofrecen y captar divisas.

Como dato explicativo diremos que la fundación de Cancún fue estipulada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a través del decreto del 10 de agosto de 1971, sin embargo, por cultura popular, se tomó la fecha de creación como el 20 de abril de 1970, debido a que la Asociación de Pioneros inició las labores de construcción ese día. Hasta la próxima.