Cuenta regresiva

A cuatro días para las elecciones locales para elegir a los 25 diputados locales que conformarán la XVI legislatura, en Quintana Roo hemos visto una pasarela de dirigentes nacionales de los partidos políticos, resaltando la presencia de la dirigente de Morena, Yeidckol Polensky, quien evitó pisar Playa del Carmen, aunque vino a ultimar detalles para la elección del 2 de junio.

En ese contexto del cierre de campaña y apoyo a los abanderados, visitó Cancún Santiago Creel, presidente de la Comisión Política del CEN del PAN.

El panista fue bastante optimista en sus declaraciones, y dijo que con propuestas reales y los mejores perfiles, su partido, el PAN, ganarán el próximo 2 de junio la mayoría de las diputaciones locales.

La lista nominal para el próximo 2 de junio es de un millón 247 mil 995 personas, de estas 639 mil 201 son hombres y 608 mil 794 mujeres. Se colocarán dos mil 136 casillas electorales en todo Quintana Roo, de las cuales 938 serán básicas y mil 068 contiguas, 119 extraordinarias y 11 especiales.

Por otro lado, antes que concluyeran las campañas los ciudadanos realizan distintos ejercicios de debates entre los abanderados, a fin de conocer a profundidad sus propuestas legislativas, el primero fue en Chetumal con los candidatos de mayoría relativa, y el lunes uno más en Playa del Carmen.

El ejercicio de debate realizado en Playa del Carmen lo organizó la Coparmex, y fue con los candidatos de representación proporcional, los llamados plurinominales, el primer encuentro de ese tipo realizado en la entidad.

Al debate acudieron solamente los candidatos plurinominales del PAN, Confianza, PRD y Movimiento Ciudadano, el resto, entre ellos Morena, PRI, PV, PT y MAS, no enviaron representante alguno.

En este ejercicio democrático fueron los ciudadanos quienes plantearon las preguntas y réplicas a los candidatos plurinominales, con lo cual el ejercicio permitió a los ciudadanos participar directamente y frente a frente a los abanderados.

Y es que si bien los candidatos plurinominales no salen directamente a pedir el voto, no están limitados para ello y para participar en los encuentros democráticos, sin embargo la coalición conformara por Morena y aliados, prefirieron no acudir.

Como sea, el próximo domingo los ciudadanos tendrán la oportunidad y el derecho cívico de elegir a los nuevos diputados locales, y quedará de manifiesto si la estrategia de los morenos y aliados de no acudir a los encuentros ciudadanos les perjudicó, o simplemente el colgarse de la imagen de Andrés Manuel López Obrador será suficiente para lograr una curul. Hasta la próxima.